Nicht nur für die entwickelten Länder in den USA, in Europa und Japan, auch für China gebe es positive Aussichten. "China war in vielerlei Hinsicht 2017 eine Wirtschaftsüberraschung", meine der Experte. So habe das Reich der Mitte seine Verschuldungsprobleme im Griff gehabt und - trotz der anziehenden Geldpolitik - ansehnliche Wachstumsraten erzielt. Sollte es 2018 an den Finanzmärkten zu keinen externen Schocks kommen, dürften die Unternehmen weltweit auf Wachstumskurs bleiben.



Die wirtschaftliche Sektorperformance hänge größtenteils noch davon ab, ob die US-Konjunkturmaßnahmen 2018 zur weiteren Beschleunigung der globalen Wirtschaft führen würden. Sollte dies der Fall sein, könnte der Reflation Trade, der zyklische Werte bevorzugt, wiederaufleben, obwohl zinssensitive Sektoren wie Real Estate Investment Trusts, Energiewerte und Basiskonsumgüter potenziell herausgefordert würden. Andererseits könnte das langfristige Wachstum an Interesse gewinnen, wenn sich die wirtschaftliche Eigendynamik verlangsame.



Für die einzelnen Regionen sehe T. Rowe Price folgende Perspektiven. USA: Von den Körperschaftssteuersenkungen könnten vor allem US-Small Caps profitieren. Sie seien der heimischen Wirtschaft intensiver ausgesetzt und würden im Schnitt stärker besteuert als ihre Large-Cap-Pendants. Europa: Finanzen, Energie und Grundstoffe seien in den Leitindices stark gewichtet, so dass höhere Zinsen und sich erholende Rohstoffpreise positiv auf europäische Aktien auswirken würden. Die Separatismuskrise Kataloniens werde sich laut Sharps nur für spanische Aktien negativ auswirken und nicht auf weitere europäische Aktien überschlagen. Großbritannien passe hingegen nicht ins positive Bild Europas. "Dort gibt es Anzeichen finanzieller Belastungen, vor allem am Immobilienmarkt. Weiter könnten stockende Brexit-Verhandlungen die Dynamik bremsen", gebe Sharps zu bedenken.



In Japan dürfte die Kombination aus lockerer Geldpolitik, starkem Export und einem schwachen Yen die Aktienmärkte unterstützen. "In China konzentrieren wir uns weiterhin auf die heimischen Technology-Titanen. Und strukturelle Reformen bei staatseigenen Unternehmen könnten die Stahl- und Kohleindustrie beflügeln." Rob Sharps verweise zudem darauf, dass sich andere Schwellenländer wie Brasilien und Russland stabilisiert hätten. Indien sei hingegen im Jahr 2017 eine negative Überraschung gewesen. So hätten dort die Geldentwertung für schlechte Stimmung gesorgt. Die Lage in der Türkei sowie in einigen Mittel- und osteuropäischen Staaten lasse zum Teil ebenfalls zu wünschen übrig. "Diese Probleme sind jedoch aus unserer Sicht nicht signifikant genug, um daraus relevante Systemrisiken abzuleiten", resümiere Sharps. (11.01.2018/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Wie auch in den vergangenen Jahren wird das Thema Disruption auch 2018 eine wichtige Rolle an den Märkten spielen, so die Experten von T. Rowe Price.Vor allem innovative Technologieunternehmen würden von starken Skaleneffekten, insbesondere beim E-Commerce, in den sozialen Medien, bei mobilen Geräten und Online-Plattformen profitieren. "Neben den klassischen Sparten wird der medizinische Fortschritt in der Gentechnik immer mehr von der digitalen Veränderungswelle beeinflusst, etwa um die Entwicklung neuer Medikamente voranzutreiben", sage Rob Sharps, Group Chief Investment Officer bei T. Rowe Price. Als weitere disruptive Branchen nenne der Experte Elektromobilität und autonomes Fahren.