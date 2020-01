Bonn (www.aktiencheck.de) - Der private Konsum bleibt auch zu Jahresbeginn eine wichtige Stütze für die Konjunktur in Deutschland, so die Analysten von Postbank Research.



Das GfK-Konsumentenvertrauen sei zum Vormonat unerwartet um 0,3 auf 9,9 Punkte gestiegen, der höchste Stand seit einem halben Jahr. Besonders erfreulich sei die deutliche Zunahme der Anschaffungsneigung, was auf eine wachsende Kaufbereitschaft für größere Güter wie Autos oder Möbel hindeute. Auch mit Blick auf die Einkommenserwartungen würden sich die deutschen Konsumenten optimistischer zeigen, der entsprechende Teilindex habe im Januar kräftig zulegen können. Offensichtlich habe vor allem die positive Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit für bessere Stimmung gesorgt. Auch dürfte die immer noch relativ gute Arbeitsmarktsituation in Deutschland unterstützend gewirkt haben.



Das Niveau des GfK-Indexes weise auf einen Zuwachs des privaten Konsums in der Größenordnung von real etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr hin. Die Ausgaben der Privathaushalte dürften damit auch in 2020 einen substanziellen Beitrag zum deutschen BIP-Wachstum leisten, das zuletzt durch sinkende Ausrüstungsinvestitionen und einen rückläufigen Außenbeitrag belastet worden sei. Eine Rezession sei damit weiterhin nicht in Sicht, die jüngsten Konjunkturindikatoren würden insgesamt die Erwartung einer moderaten Erholung in diesem Jahr bestätigen. Der Euro habe jedoch von den guten Daten aus Deutschland nicht profitieren können und habe gegenüber dem US-Dollar gestern an Wert verloren. (30.01.2020/ac/a/m)





