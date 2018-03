Auch an der Wall Street hätten diese neuerlichen Drohungen von Seiten des US-Präsidenten ihre Spuren hinterlassen. Dow Jones Industrial, S&P 500 sowie Nasdaq Composite hätten im Sitzungsverlauf volatil seitwärts tendiert und die beiden Erstgenannten hätten jeweils ein kleines Plus in den Feierabend gerettet. Technologiewerte hätten sich gestern widerstandsfähiger gezeigt. Der Nasdaq Composite habe gut ein halbes Prozent fester geschlossen.



Im asiatischen Handel würden heute Morgen eindeutig Kursverluste überwiegen. Die wichtigsten Leitindices des Erdteils würden mehrheitlich schwächer tendieren. Eine der wenigen Ausnahmen sei der Kospi 200 in Seoul. Hier würden sich die Annäherungsschritte zwischen Nord- und Südkorea positiv auf das Marktgeschehen auswirken. Ansonsten würden nach den Äußerungen vom US-Präsidenten Sorgen vor einem Handelskonflikt mit den USA auf der Stimmung lasten.



Der Abgang des Wirtschaftsberaters von Donald Trump, Gary Cohn, verdüstere die Wolken zusätzlich. Denn Cohn sei ein Verfechter des freien Handels. Unter dem Eindruck dieser schwachen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien herrsche heute Morgen in den europäischen Börsensälen vorbörslich schlechte Stimmung. Nach dem Abgang Cohns sei die Unsicherheit rund um das Thema Strafzölle deutlich gewachsen. Der DAX werde mit Abschlägen in den heutigen Handelstag starten. (07.03.2018/ac/a/m)





