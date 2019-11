Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen gingen zuletzt dank versöhnlicher Konjunkturdaten aus Europa mit Kursgewinnen in das Wochenende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Des Weiteren würden Anleger zusätzlich auf eine Entspannung im Handelskonflikt setzen, wo man sich zwar bereits vor sechs Wochen auf einen "Phase-eins"-Deal verständigt habe, eine endgültige Einigung stehe jedoch immer noch aus. Hinzu gekommen seien zuletzt auch immer wieder widersprüchliche Aussagen. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping habe zuletzt aber wieder beotnt, dass man an einer Einigung mit den USA interessiert sei, man jedoch auch bereit sei, jederzeit zurückzuschlagen. Auch Donald Trump habe abermals vermelden lassen, dass ein Abkommen "möglicherweise sehr nahe" sei.



Die gute Stimmung setze sich auch heute an den asiatischen Märkten fort. Die dortigen Börsen würden mehrheitlich mit Aufschlägen handeln. Auch für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen festeren Handelsstart hindeuten. Der Ölpreis handele nach den Anstiegen der letzten beiden Handelstage seitwärts. Der Goldpreis hingegen habe seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt und sei unter die Marke von USD 1.460 gefallen. (25.11.2019/ac/a/m)





