Hamburg (www.aktiencheck.de) - Trotz der aktuellen Debatte bezüglich möglicher US-Strafzölle ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin im Aufwärtsmodus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Vielmehr setze der deutsche Leitindex seine Stabilisierung über 12.000 Punkte deutlich fort und teste zum Wochenauftakt die Marke von 12.500. Das sei aus Sicht der Experten erst einmal nicht verwunderlich, schließlich würden die guten Nachrichten überwiegen: Der Abschluss der Regierungsbildung in Deutschland, ein anhaltend starker Arbeitsmarkt und die zu erkennende Dynamisierung bei den Tarifabschlüssen würden das deutsche Verbrauchervertrauen auf hohem Niveau stützen. Die Experten würden von knapp 2% Wachstum der Konsumausgaben im Jahr 2018 ausgehen, die damit eine wesentliche Grundlage für das BIP-Wachstum von geschätzt 2,4% seien.



Trotzdem habe Risikomanagement unverändert erste Priorität, denn die weitere Debatte um US-Strafzölle sowie die weitere Entwicklung in Nordkorea müssten genau beobachtet werden. Ein erstes Warnzeichen sei bereits zu sehen: Die zum Teil bereits auf den Weg gebrachten protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung könnten sich negativ auf das Konsumklima in Deutschland auswirken, das sich nach neuesten Umfragewerten der GfK im Februar leicht um 0,2 Punkte von 11 auf 10,8 Zähler abgekühlt habe. (13.03.2018/ac/a/m)