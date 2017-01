Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem in den USA und Großbritannien die Stimmungsumfragen für die Industrie jüngst bereits Hoffnungen auf eine zulegende wirtschaftliche Aktivität zum Jahreswechsel 2016/17 machten, wurde dieses Bild durch die entsprechenden Umfragen für den Dienstleistungsbereich gestützt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Interessanterweise hätten gestern weder das Britische Pfund noch der US-Dollar im Vergleich zum Euro Profit aus diesen Nachrichten schlagen können. Der US-Dollar scheine immer noch unter dem Eindruck des Sitzungsprotokolls der letzten FOMC-Sitzung zu stehen, welches Fantasien auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank reduziert haben dürfte. So habe die Einheitswährung zum US-Dollar in den Bereich von 1,06 USD zugelegt. Der Euro scheine zum US-Dollar weiter an einer kurzfristigen Stabilisierung zu arbeiten.Starke Ausschläge verzeichne zum Start des Jahres der Renminbi. Eine Verringerung der Liquidität im Offshore Markt dürfte mit zu den deutlichen Kurszuwächsen am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche beigetragen haben. Heute habe die Chinesische Zentralbank das Fixing weniger stark als erwartet angesetzt, was den Renminbi unter Druck gebracht habe. Im Grundton sollte die chinesische Währung unter Druck bleiben und bis zum Ende des Jahres auf 7,2 CNY je USD abwerten. (06.01.2017/ac/a/m)