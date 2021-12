Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Monaten legt der Kanadische Dollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung zu, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Es gebe einige Argumente, weshalb dieser Trend auch 2022 anhalten könnte. Neben steigenden Rohstoffpreisen sorge auch die Zinsfantasie in Kanada für eine solide Unterstützung des Kanadischen Dollar. Für den "Loonie" spreche auch der gute Zustand der kanadischen Wirtschaft. Das wichtigste Exportgut, Rohöl, notiere in einem sicheren Fahrwasser und werde auch weiterhin gebraucht. Kanadas Förderstätten würden in der Nähe ihrer Kapazitätsgrenzen arbeiten.



Zwar könnte man nun argumentieren, dass dieser Hype angesichts der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen vor einem Ende stehen könnte, doch sei die Energiewende ein langer Prozess. Da viele Ölmultis ihren Fokus bereits anders setzen würden und wie BP oder Shell Windkraftanlagen bauen würden, dürfte die Ölindustrie Kanadas noch lange profitieren. Der Abwärtstrend von EUR/CAD könnte auch weiterhin anhalten. Während die EZB mit steigenden Zinsen noch warte, rechne der Markt in Kanada mit höheren Zinsen. Das spreche dafür, dass der bestehende Trend intakt bleibe. Trader könnten sich daran orientieren, sollten aber bedenken, dass jeder Trend einmal vorüber sei. Eine entscheidende Rolle dabei dürfte die EZB einnehmen. Signale steigender Zinsen könnten das Pendel bei EUR/CAD zumindest kurzfristig in die andere Richtung ausschlagen lassen. (17.12.2021/ac/a/m)



