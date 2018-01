Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie das Nationale Statistikbüro heute Morgen berichtete, ist die chinesische Wirtschaft im vierten Quartal um 6,8% und im Gesamtjahr 2017 um 6,9% gewachsen, so die Analysten der Commerzbank.



Beides sei ein Zehntel mehr als erwartet gewesen und habe zudem über den offiziellen Vorgaben gelegen. Premierminister Li Keqiang habe aber letzte Woche schon angedeutet, dass das BIP gut ausfallen könnte, sodass die Metallpreise auf die Daten heute Morgen nicht mit weiteren deutlichen Aufschlägen reagieren würden. Die ebenfalls veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion (+6,2%) und zu den Anlageinvestitionen (+7,2%) für Dezember hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Analysten würden in diesem Jahr eine Abkühlung des BIP-Wachstums in China auf 6,4% erwarten. Die Maßnahmen der Regierung im Immobilien- und Finanzsektor, das schwächere Investitionswachstum und die Zurückführung der Staatsausgaben dürften für Gegenwind für die Wirtschaft sorgen.



Das Nationale Statistikbüro habe heute auch die Daten der CISA bestätigt, wonach sich die Stahlproduktion in China wieder etwas erholt habe. Im Dezember seien demnach 67,05 Mio. Tonnen Stahl produziert worden, 1,8% mehr als im Vorjahr. Im Gesamtjahr 2017 sei die Stahlproduktion im Vorjahresvergleich um 5,7% auf 831,73 Mio. Tonnen ausgeweitet worden. Dies stelle einen neuen Rekordwert dar. Der Abbau von Überkapazitäten habe somit keine Auswirkung auf die Produktion gehabt. Dies spreche gegen einen nochmaligen deutlichen Anstieg der Stahlpreise in China. (18.01.2018/ac/a/m)





