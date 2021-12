München (www.aktiencheck.de) - Der Börsenjahrgang 2021 war für Aktien ein Guter: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liegt 14% und der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) 12% im Plus, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Wie das Handelsvolumen würden auch die Konjunkturdaten in den nächsten beiden Wochen weniger. Für Deutschland stünden nach dem heutigen ifo-Geschäftsklima kommenden Dienstag noch das GfK-Konsumklima und nach Weinachten Importpreise und Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Für den gesamten Euroraum kämen nach den heutigen finalen November-Inflationsdaten noch das Verbrauchervertrauen am Dienstag und kurz vor Silvester Geldmengendaten.In den USA sei der für 2021 verbleibende Datenkalender voller: So stünden am Mittwoch die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal und das Verbrauchervertrauen im Dezember an sowie noch eine Reihe von Immobilienmarktdaten vor dem Jahreswechsel. In China würden sich die Blicke am 27. Dezember noch auf die Gewinne der Industrie sowie am Silvestertag auf die offiziellen Einkaufsmanagerindices für Dezember richten. (17.12.2021/ac/a/m)