Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Für den Rohstoffsektor bleiben wir weiter positiv; den größten Effekt hat eindeutig die wirtschaftliche Erholung, die wir derzeit erleben, so Gilles Seurat, Multi Asset Fund Manager von La Française AM.Darüber hinaus würden Versorgungsengpässe beispielsweise bei Halbleitern oder Holz wahrscheinlich zu einer vorsorglichen Lagerhaltung führen, was die Nachfrage und die Preise in die Höhe treibe. Dieser Zustand könnte noch eine Weile anhalten - die Halbleiterknappheit dürfte beispielsweise bis ins Jahr 2022 andauern.Edelmetalle seien enger an den Dollar und die realen Renditen, d.h. die Anleiherenditen abzüglich der Inflation, gebunden. Die realen Renditen seien in diesem Jahr aufgrund der starken makroökonomischen Entwicklung in den USA gestiegen. Die FED habe jedoch bekannt gegeben, dass ihre erste Zinserhöhung nicht vor 2023 erfolgen solle, was am Markt das Einpreisen von zukünftigen Zinserhöhungen erschweren könnte. Vor diesem Hintergrund könnte ein Anstieg der realen Renditen verhindert werden, was sich positiv auf die Edelmetalle auswirken würde. (20.04.2021/ac/a/m)