Es sei dabei weiterhin die Kombination aus niedrigen Zinsen, Hilfsprogrammen und Konjunkturerholung, die ein günstiges Umfeld für die Aktienmärkte darstelle. Hinzu habe sich zuletzt mit der US-Berichtssaison sogar noch ein weiterer Treiber gesellt, welcher die Märkte in den kommenden Wochen beschäftigen werde. Den Auftakt hätten traditionell die US-Banken gemacht, wobei sich die bislang veröffentlichten Ergebnisse durchaus hätten sehen lassen können. Die niedrigen Zinsen hätten zwar auf die Margen gedrückt, aber dafür habe es einen regelrechten Boom im Wertpapierhandel sowie im Kapitalmarktgeschäft gegeben. Hinzu komme, dass die vor einem Jahr aus Sorge vor der Pandemie gebildeten hohen Rückstellungen aufgrund der sich deutlich verbesserten Lage (wirtschaftlicher Aufschwung und Impffortschritt) zu einem großen Teil wieder aufgelöst worden seien. Das habe den Banken nicht nur einen überraschend hohen und über den Erwartungen ausgefallenen Gewinnsprung beschert, sondern unterstreiche auch - zusammen mit den öffentlichen Überlegungen, die Dividenden wieder etwas anzuheben - die weitaus rosiger eingeschätzten Zukunftsaussichten der Unternehmen. Mit dieser Woche nehme die Berichtssaison weiter Fahrt auf, wobei alleine in diesen fünf Tagen rund 17% aller S&P 500-Unternehmen ihr Zahlenwerk vorlegen würden. Bereits heute stünden mit Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) und IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) zwei Schwergewichte am Unternehmenskalender.



Die gute Stimmung vom Freitag scheine sich auch zum Wochenauftakt fortzusetzen. Die asiatischen Börsen würden mehrheitlich mit Aufschlägen handeln und auch die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart mit moderaten Kurszuwächsen hindeuten.



Getrieben vom steigenden Bedarf und des kräftigen Rückgangs der US-Vorräte habe der Ölpreis in der letzten Woche rund 6% zulegen können. Heute Montag müssten sowohl bei WTI, als auch bei der Nordseesorte Brent jedoch leichte Verluste verbucht werden. Auch für den Goldpreis sei es zuletzt erfreulich gelaufen, schließlich habe dieser die stärkste Woche seit Jahresbeginn verzeichnen können. Zum Auftakt in die neue Woche zeiget er sich jedoch kaum verändert.



Nach dem am Kryptomarkt in den letzten Wochen die Superlative rund um Preissteigerungen auszugehen schienen, habe ein Flash Crash in der Nacht von Samstag auf Sonntag für Aufmerksamkeit gesorgt. Dieser sei neben den aufkommenden Gerüchten um ein mögliches verschärftes Vorgehen seitens der USA im Zusammenhang mit Geldwäsche und Bitcoin auch auf den plötzlichen fast 50%-igen Rückgang der Bitcoin-Hash-Rate zurückzuführen gewesen. Diese messe die Rechenleistung, die für das Mining der Kryptowährung und die Verarbeitung ihrer Transaktionen verwendet werde. Der Rückgang dürfte die Folge von Stromausfällen in der chinesischen Region Xinjiang gewesen sein, in der sich eines der größten Bitcoin-Mining-Netzwerke der Welt befinde. Die Bitcoin-Schwäche habe sich dabei wie ein Flächenbrand auch auf andere Kryptowährungen ausgewirkt. Innerhalb von 24 Stunden habe sich damit der Gesamtwert aller Kryptowährungen um mehr als USD 300 Mrd. reduziert. (19.04.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Für den Großteil der europäischen Indices ging es auf Wochensicht abermals nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der österreichische Aktienindex ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe endlich seinen Corona-bedingten Einbruch überwinden und auf das Niveau von Februar 2020 steigen können. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sogar wieder einen neuen Allzeit-Rekordstand erreicht. Jenseits des Atlantiks sei es zum Wochenausklang ebenfalls gut gelaufen. Sowohl die Standardwerte als auch die IT- und Internettitel seien in den Steigflug gegangen und hätten allen Indices (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X)) neue Rekordstände beschert.