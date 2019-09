Tradegate-Aktienkurs Guangzhou Automobile-Aktie:

0,955 EUR -1,04% (16.09.2019, 13:45)



Hongkong-Aktienkurs Guangzhou Automobile-Aktie:

8,46 HKD -0,47% (16.09.2019)



ISIN Guangzhou Automobile-Aktie:

CNE100000Q35



WKN Guangzhou Automobile-Aktie:

A1C2W3



Ticker-Symbol Guangzhou Automobile-Aktie:

02G



Hong Kong-Ticker-Symbol Guangzhou Automobile-Aktie:

2238.HK



Kurzprofil Guangzhou Automobile Group C. Ltd.:



Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (ISIN: CNE100000Q35, WKN: A1C2W3, Ticker-Symbol: 02G, Hong Kong-Ticker-Symbol: 2238.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholdinggesellschaft, die sich hauptsächlich mit Fahrzeugen und damit verbundenen Geschäfte beschäftigt. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig. Das Segment Forschung und Entwicklung (FuE) beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Produkte und neuer Technologien sowie der Umsetzung von FuE-Projekten. Das Segment Manufacturing beschäftigt sich mit der Herstellung von Personenkraftwagen und Motorrädern. Das Segment Commercial Services ist im Bereich Fahrzeugvertrieb, Logistik, internationaler Handel, Gebrauchtfahrzeuge, Demontage, Ressourcenrecycling sowie der Bereitstellung unterstützender Dienstleistungen tätig. Das Segment Parts and Components umfasst Motoren, Getriebe, Autositze, Autolampen, Automatisierungszubehör, Umlenkungen, Stoßdämpfer und Zubehör. Das Finanzsegment umfasst Finanzanlagen, Versicherungen, Versicherungsmakler, Finanzierungsleasing, Autokredit und andere damit verbundene Dienstleistungen.

(16.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Guangzhou Automobile-Aktienanalyse des Analysten Nick Lai von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Nick Lai von J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (ISIN: CNE100000Q35, WKN: A1C2W3, Ticker-Symbol: 02G, Hong Kong-Ticker-Symbol: 2238.HK) weiterhin zu einer Übergewichtung.Im Rahmen einer Studie zur chinesischen Autoindustrie weisen die Analysten von J.P. Morgan Securities auf leichte Kurssteigerungen im letzten Monat hin, obwohl die Hälfte der Unternehmen in der Coverage mit den Ergebnissen die Erwartungen verfehlt hätten. Die jüngsten Sektordaten würden auf eine weiterhin schwache Nachfrage hindeuten. Sequenziell könnte sich das Umfeld nun aber aufhellen.Im Falle einer Volumenerholung bevorzugt Analyst Nick Lai ein Investment in Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (GAC Group) als Top Pick des Sektors.In ihrer Guangzhou Automobile-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 10,00 HKD.Börsenplätze Guangzhou Automobile-Aktie:Berlin-Aktienkurs Guangzhou Automobile-Aktie:0,955 EUR +1,06% (16.09.2019, 14:22)