"Grüne Welle" für die Emerging Markets - Klimaschutz stärkt Lithium- und Kupfernachfrage und so die Schwellenländer

Elektrofahrzeuge seien der Haupttreiber der künftigen Lithiumnachfrage, die derzeit etwa 30 Prozent der gesamten Lithiumnachfrage ausmache und bis 2025 auf über 60 Prozent ansteigen könnte. Daher glaube Johnstone: "Mittelfristig dürfte die Lithiumnachfrage jährlich um 20 bis 25 Prozent steigen. Wir gehen davon aus, dass die Lithiumpreise in den nächsten zehn Jahren durch die starke Nachfrage und das zurückbleibende Angebot, das zu Defiziten führt, gestützt werden."



SQM betreibe eine der weltweit größten Lithiumminen in Chile und sei gut positioniert, um von diesem Preisumfeld zu profitieren. Das Unternehmen dürfte bis zum Ende des Jahrzehnts ein robustes Produktionswachstum verzeichnen. Überdies verfüge SQM über eine solide Bilanz, um dieses Wachstum zu finanzieren, und habe eine erhebliche Hebelwirkung auf die Lithiumpreise.



"Wir sind seit mehreren Jahren optimistisch, was die Rolle von Kupfer bei der weltweiten Dekarbonisierung angeht: Kupfer ist als Schlüsselmetall ebenfalls einer der Nutznießer der Elektrifizierung der Weltwirtschaft, sei es bei der Produktion von Elektrofahrzeugen oder der Elektrifizierung ganzer Industrien, und es ist entscheidend für den Auf- und Ausbau erneuerbarer Energien", erkläre Johnstone weiter. "So verbrauchen E-Autos siebenmal mehr Kupfer pro Fahrzeuge als solche mit Verbrennungsmotor, während die Windenergie fünfmal so kupferintensiv ist wie Wärmekraftwerke. Eine Umstellung im Handel würde eine Verdoppelung des Kupferangebots gegenüber dem heutigen Stand erfordern."



Auf der Angebotsseite hätten die bestehenden Kupferproduzenten allerdings Schwierigkeiten, die Kupferproduktion auf dem derzeitigen Niveau zu halten, da die teureren Untertageminen die überirdischen Tagebaue zunehmend ersetzen würden: "Die Ausbeute schwindet, denn die Erzgehalte sind erheblich gesunken und unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass neue Kupferminen auf der grünen Wiese nur rentabel sind, wenn die Preise dauerhaft bei über 3,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer liegen", so Johnstone. Das knappe Angebot in Verbindung mit einem langfristigen Nachfragewachstum signalisiere weiterhin positive Aussichten für das Basismetall in den kommenden Jahren.



"Auf die Schwellenländer entfallen mehr als 60 Prozent des weltweiten Kupferabbaus, sodass wir davon ausgehen, dass mehrere Schwellenländer von der robusten Entwicklung bei Kupfer langfristig profitieren werden", zeige sich Johnstone optimistisch.



First Quantum Minerals (ISIN CA3359341052/ WKN 904604) etwa betreibe in Sambia eine der größten Kupferminen der Welt. Das Unternehmen werde in den nächsten zehn Jahren von einem Anstieg des Kupferpreises profitieren, der auf eine robuste Nachfrage und ein gedämpftes Angebot zurückzuführen sei.



"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der zunehmenden Dynamik hinter dem "E" in ESG eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Materialien zu verzeichnen sein wird und wir glauben, dass die Emerging Markets davon profitieren. Wenn hier jedoch nicht mehr Investitionen getätigt werden, könnte der Rohstoffabbau zu einem Engpass bei der Bewältigung des Klimawandels werden." (22.03.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Weg zu Netto-Null-Emissionen hat das Potenzial, die Voraussetzungen für einen Rohstoff-Superzyklus zu schaffen, der ganz erhebliche Auswirkungen auf die Schwellenländer und Frontier-Märkte hat, so die Experten von Redwheel.Dies erkläre James Johnstone, Co-Head im Emerging and Frontier Markets Team von Redwheel: Im Rahmen der COP26-Konferenz Ende 2021 hätten sich die Regierungen 80 verschiedener Länder, allen voran die USA und die EU, verpflichtet, die Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent zu senken, während über 40 Länder angegeben hätten, sich aus der Kohleverstromung zurückzuziehen, auch wenn sich China, die USA, Indien und Australien zurückgehalten hätten."Diese weit verbreiteten Verpflichtungen zur Erreichung der Klimaneutralität werden voraussichtlich die Bemühungen um zunehmende Elektrifizierung und mehr Erneuerbare Energien verstärken und die entsprechenden Branchen über mehrere Jahrzehnte hinweg unterstützen." Auch die Hersteller von Materialien der "grünen Welle" wie Kupfer und Lithium würden von diesem Trend profitieren.Derzeit vollziehe sich ein dramatischer Wandel im weltweiten Verkehrssektor. New Energy Vehicles (NEVs) würden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (ICEs) ersetzen. Doch NEVs würden andere Materialien für Bau und Betrieb erfordern, was zu einer Reihe neuer Nutznießer in der Automobil-Lieferkette führe.