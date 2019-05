Welche Voraussetzungen müssen für die Gründung einer AG erfüllt werden?

Welche Vorteile bietet eine AG?

Die Gesellschafteranteile der AG können in der Regel ganz unkompliziert übertragen werden. Auch wenn hier besondere Voraussetzungen im Zusammenhang mit nichtverbrieften Aktien, Namensaktien und Co. eingehalten werden müssen, handelt es sich hierbei um einen vergleichsweisen einfachen Prozess.

Sollte ein Gesellschafterwechsel vollzogen werden, hat dies keinen Einfluss auf das Fortbestehen des Unternehmens.

AGs können unabhängig von Banken agieren. Denn: die Finanzierung basiert auf dem Anteilsverkauf an der Börse. Wer mehr Kapital benötigt, kann eine Kapitalerhöhung realisieren.

Gleichzeitig muss der Vorstand einer AG nicht fürchten, mit Hinblick auf etwaige Entscheidungen seinen Aktionären gegenüber weisungsgebunden zu sein. Dennoch muss sich der Vorstand gegenüber dem entsprechenden Aufsichtsrat verantworten.



Zusammengefasst zeigen die oben erwähnten Vorteile, dass es -gerade für junge Unternehmen mit einem entsprechenden Startkapital- Sinn macht, sich mit dem Gedanken an die AG als Rechtsform auseinanderzusetzen.



Dennoch sollten vor einer finalen Entscheidung auch etwaige Nachteile bedacht werden.



Welche Nachteile sind mit der Gründung einer AG verbunden?

Ist die AG gegründet, hat das betreffende Unternehmen bereits einen großen Verwaltungsaufwand betrieben. In einer Zeit, in der viele Firmen derart unter Zeitdruck stehen, dass im 24 Stunden Tag kein Raum für das Erstellen eines Businessplans bleibt, könnte es sein, dass es sich hierbei um den ersten Stolperstein handelt.



Weitere Nachteile einer AG zeigen sich in den folgenden Punkten



zu Anfang kann es schwer sein, ein Grundkapital von 50.000 Euro aufzubringen. Zudem müssen viele Dokumente, die im Zuge der Gründung wichtig werden, notariell (und damit gegen Gebühr) beglaubigt werden.

Mit Hinblick auf das Treffen von Entscheidungen innerhalb der AG kann Geduld gefragt sein. Denn: hier müssen Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung miteinander verhandeln. Je nach Themenbereich und Meinungsverteilung kann es sich hierbei durchaus um längere Prozesse handeln.

Im Zuge der entsprechenden Entscheidungen und Vorgängen müssen natürlich auch die geltenden Aktiengesetze beachtet werden.

Regelmäßige Hauptversammlungen könnten den "normalen" Geschäftsalltag beeinflussen.

AGs müssen vergleichsweise transparent arbeiten. Dies hat zur Folge, dass sich nicht nur potenzielle Anleger, sondern auch Konkurrenten über das Unternehmen informieren können.

Gleichzeitig gilt es natürlich auch immer zu beachten, dass andere Faktoren, wie der Handelsstreit, mitunter grundlegenden Einfluss auf die Wirtschaft und die Aktionen der Anteilseigner haben können.



Welche Rechtsform ist die beste Lösung?

Leider gibt es keinen standardisierten Ratschlag, der einem Unternehmen die jeweils beste Rechtsform vorschlagen würde. Vielmehr ist bei der Frage "AG oder nicht?" ein Potpourri aus Faktoren zu beachten.



Einerseits entscheidet natürlich die Einstellung der Gründer über die letztendliche Entscheidung. Unter anderem sollten Fragen wie :



Bin ich dazu bereit, einen derart hohen, verwaltungstechnischen Aufwand auf mich zu nehmen?

Kann ich die 50.000 Euro Startkapital aufbringen?

Welche Aktiengesetze müssen beachtet werden?

Wie viel möchte ich über die Vorgänge in meinem Unternehmen der Öffentlichkeit (und damit auch der Konkurrenz) preisgeben?

beantwortet und unter allen Gründern besprochen werden.



Unter anderem kann auch ein Steuerberater dabei helfen, die Lage noch ein wenig besser einzuschätzen. Dies gilt auch vor allem dann, wenn sich ein bereits bestehendes Unternehmen nach mehreren Jahren überlegt, die Rechtsform zu wechseln, um damit beispielsweise auch sein Image in der Gesellschaft zu verbessern und seiner Marke einen noch seriöseren Anstrich zu verleihen.



Letzten Endes handelt es sich hierbei jedoch auch um eine Entscheidung, die -fernab aller Zahlen und Kurse- auch ein Stückweit aus dem Bauch heraus getroffen werden sollte. Denn: Geschäftsentwicklungen sind oft so undurchsichtig und unvorhersehbar wie der Aktienmarkt. Oder anders: der Sprung ins kalte Wasser, gemischt mit ein wenig Glück kann dazu beitragen, dass aus einer schleppend startenden AG eines Tages ein großes, erfolgreiches Unternehmen wird. (20.05.2019/ac/a/m)









