NYSE-Aktienkurs GrubHub -Aktie:

58,39 EUR -1,07% (29.07.2019, 21:02)



ISIN GrubHub-Aktie:

US4001101025



WKN GrubHub-Aktie:

A1XE9Z



Ticker-Symbol GrubHub-Aktie:

1GU



NYSE Ticker-Symbol GrubHub-Aktie:

GRUB



Kurzprofil GrubHub Inc:



GrubHub Inc. (ISIN: US4001101025, WKN: A1XE9Z, Ticker-Symbol: 1GU, NYSE-Ticker-Symbol: GRUB) ist Anbieter einer Online- und mobilen Plattform für Abhol- und Lieferaufträge im Restaurantbetrieb. Der Zielmarkt des Unternehmens sind in erster Linie selbstständige Restaurants. Restaurantgäste können über www.grubhub.com und www.seamless.com auf die Plattform zugreifen. Das Unternehmen bietet Restaurantgästen Netzwerkzugriff über seine mobilen Anwendungen für iPhone, iPad, Android, iWatch und Apple TV-Geräte. Mit seinem Firmenprogramm hilft GrubHub Unternehmen, Probleme bei Bestellungen und deren Abrechnung zu lösen. In bestimmten Märkten bietet das Unternehmen Restaurants ohne eigenen Lieferdienst auch Zustelldienste auf seiner Plattform. Allmenus.com und MenuPages.com bieten eine aggregierte Datenbank mit rund 380.000 Restaurantmenüs. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GrubHub-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von GrubHub Inc. (ISIN: US4001101025, WKN: A1XE9Z, Ticker-Symbol: 1GU, NYSE-Ticker-Symbol: GRUB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GrubHub habe gestern ihre Quartalszahlen gemeldet. Laut dem Aktienprofi seien die nackten Zahlen wirklich fürchterlich gewesen. GrubHub erkläre dies zum einen durch hohen Wettbewerbsdruck und zum anderen verweise man darauf, dass die Kunden leichtsinniger würden. Bei "active diners" habe man im 3. Quartal 21,2 Mio. ausgewiesen, was ein deutliches Plus bedeute und die Schätzungen übertreffe. Der Umsatz und das Ergebnis hätten jedoch die Erwartungen verfehlt. Für das 4. Quartal werde ein Umsatz von nur noch 315 bis 335 Mio. USD erwartet, wobei die niedrigste Prognose der Analysten bei 368 Mio. USD gelegen habe. Dass die GrubHub-Aktie zeitweise 25 bis 28% verloren habe, sei vor dem Hintergrund durchaus nachvollziehbar. Jetzt könnte es bei der GrubHub-Aktie noch mal richtig bitter werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.10.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GrubHub-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GrubHub-Aktie:35,47 EUR -12,73% (29.07.2019, 10:42)