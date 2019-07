In den USA würden am Optionsmarkt bis Ende 2019 beinahe drei Zinssenkungen erwartet. Solange sich die Vorlaufindikatoren zur Konjunktur nicht verbessern würden, dürften die Renditen weiter unter Druck stehen. Insbesondere in der Eurozone und in den USA seien die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen wegen der Anzeichen für eine Lockerung der Geldpolitik der Notenbanken nochmals kräftig gesunken. In der Eurozone seien die Renditen seit Ende Mai um 0,2 Prozent gefallen.



Die Suche nach Qualität habe im bisherigen Jahresverlauf erneut dazu geführt, dass Growth-Aktien deutlich besser abgeschnitten hätten als Value-Titel. Diese Beobachtung gelte für alle in der Veröffentlichung betrachteten Regionen. Die überdurchschnittliche Entwicklung von Growth halte bereits seit 2007 an und sei der längste Aufwärtstrend seit den frühen dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dementsprechend stelle sich die Frage, ob oder wann sich dieser Trend wieder umkehren könnte. Studien würden zeigen, dass Growth-Aktien oftmals dann im Vorteil seien, wenn Volkswirtschaften unter ihrem Potenzial wachsen und die Konjunkturzyklen geringere Schwankungen aufweisen würden.



In einem solchen Umfeld würden Investoren nach Unternehmen suchen, die ein stabiles und hohes Gewinnwachstum erwarten lassen würden. Seit Ende der Finanzkrise befinde man sich in einer Phase schwachen Wirtschaftswachstums. Hinzu komme, dass in den meisten Volkswirtschaften der stark schwankungsanfällige Industriesektor an Bedeutung verliere, die Konjunkturzyklen also weniger dynamisch verlaufen würden. Falls sich diese Entwicklung fortsetze, dürften es Value-Aktien weiter schwer haben.



Die Attraktivität Schweizer Aktien habe in den vergangenen Monaten unter ihren im Vergleich zur eigenen Historie und zu den anderen Regionen hohen Bewertung gelitten. Der im Juni von den Zentralbanken angekündigte geldpolitische Kurswechsel relativiere den Bewertungsnachteil jedoch. Denn die Tatsache, dass die Zinsen niedrig bleiben würden, lasse eine höhere Bewertung der Unternehmen zu, weil zukünftige Einkommensströme für die Investoren (Dividendenzahlungen) mit einem geringeren Zinssatz abdiskontiert würden. Dadurch ergebe sich ein höherer aktueller Unternehmenswert (Barwert). Dies treffe allerdings auf alle Aktienregionen zu.



Für die Schweiz würden nach wie vor auch die Fundamentaldaten wie Umsatz- und Kostenentwicklung sprechen. Beide würden dazu führen, dass sich die Margen der Unternehmen weiterhin überdurchschnittlich gut entwickeln sollten, was Gewinn- und Umsatzerwartungen andeuten würden. Dies dürfte sich auch dann kaum ändern, wenn sich die globalen Konjunkturnachrichten und die geopolitische Lage verschlechtern würden. Insofern würden die Experten Schweizer Aktien im gegenwärtigen Umfeld als defensive Qualität erachten. (02.07.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben sich die konjunkturellen Vorlaufindikatoren weiter abgeschwächt, so die Experten von Swisscanto Invest.Die globale Wachstumsdynamik lasse nach und werde auch im zweiten Halbjahr 2019 in den meisten Weltregionen verhalten sein. Dementsprechend bleibe der Preisdruck gering und verschaffe den Zentralbanken dadurch geldpolitischen Spielraum. Sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank hätten signalisiert, dass sie ihren Leitzins gegebenenfalls senken würden, um der wirtschaftlichen Unsicherheit entgegenzuwirken. Von beiden Notenbanken würden die Experten in naher Zukunft eine Lockerung ihrer Geldpolitik erwarten. Aufgrund der jüngsten Konjunkturdaten und der Verschärfung des Handelskonflikts werde China die Stimulierungsmaßnahmen wieder verstärken.Auf globaler Ebene hätten die Notenbanken ihre Geldpolitik im Juni mehrheitlich gelockert. Sie würden damit den eingetrübten Konjunkturaussichten und der abnehmenden Inflationsdynamik Rechnung tragen. Von den bedeutenden Notenbanken habe die Reserve Bank of Australia im Juni den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Bis Jahresende würden die Experten in Australien mit zwei weitere Zinssenkungen rechnen. Auch andere Notenbanken dürften über die kommenden Monate ihre Geldpolitik lockern. Die Markterwartungen an die Zentralbanken seien hoch.