Börse Frankfurt-Aktienkurs Groupon-Aktie:

13,15 EUR +2,33% (30.07.2020, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Groupon-Aktie:

15,69 EUR +3,29% (29.07.2020, 22:00)



ISIN Groupon-Aktie:

US3994732069



WKN Groupon-Aktie:

A2P6UE



Ticker-Symbol Groupon-Aktie:

G5NA



NASDAQ-Symbol Groupon-Aktie:

GRPN



Kurzprofil Groupon Inc.:



Groupon Inc. (ISIN: US3994732069, WKN: A2P6UE, Ticker-Symbol: G5NA, NASDAQ-Symbol: GRPN) bietet eine Plattform für lokale Preisvorteile, auf der Internetnutzer Gutscheine für Aktivitäten in ihrer Stadt günstiger kaufen können. Die Plattform ist seit 2010 online. (30.07.2020/ac/a/n)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Systematica Investments Limited steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Groupon signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Systematica Investments Limited attackieren die Aktien des Schnäppchenportals Groupon Inc. (ISIN: US3994732069, WKN: A2P6UE, Ticker-Symbol: G5NA, NASDAQ-Symbol: GRPN) weiterhin.Der von Leda Braga im Jahr 2015 gegründete Hedgefonds Systematica Investments Limited hat am 29.07.2020 seine Netto-Short-Position von 1,51% auf 1,62% der Aktien von Groupon ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Groupon-Aktien:1,34% Squarepoint Ops LLC (28.07.2020)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,96% der Groupon-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Groupon-Aktie: