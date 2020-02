Wien (www.aktiencheck.de) - Bei Groupon (ISIN: US3994731079, WKN: A1JMC2, Ticker-Symbol: G5N, Nasdaq-Symbol: GRPN) gingen die Umsätze im vierten Quartal stärker als von Analysten erwartet um 23% zurück, woraufhin die Aktie des Rabattvermittlers um 44,3% einbrach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien des Elektroautobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (+6,9%) hätten gestern mit USD 917 den höchsten Tagesschlusskurs in der Unternehmensgeschichte markiert. NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) (+6,1%) habe es nach einer Analystenhochstufung auf ein neues Allzeithoch gezogen.Heute Morgen habe der französische Versicherungskonzern AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vermeldet. Demnach sei der Gewinn in 2019 gegenüber 2018 um 80% auf EUR 3,9 Mrd. gestiegen, habe damit aber die Markterwartungen von im Schnitt EUR 4,4 Mrd. verfehlt. Negativ habe sich insbesondere die Dekonsolidierung von Tochterunternehmen ausgewirkt, welche das Ergebnis mit EUR 1,2 Mrd. belastet habe. (20.02.2020/ac/a/m)