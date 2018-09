(Bild: Pixabay)

Was können ERP-Systeme?

Für welche Unternehmen ist ERP von Vorteil?

Unterschiedliche Lösungsansätze

Warenwirtschaftssystem

CRM-System

Rechnungswesen Software

Produktionsplanung

Lohnbuchhaltung

Neben diesen in der Regel Basismodulen, lässt sich der Funktionsumfang vieler Systeme auch durch zusätzliche Module erweitern. Auch können einzelne Module in ihrem Funktionsumfang variieren, sodass man diese immer auf die individuellen Anforderungen anpassen kann. Hier spielen auch Faktoren wie Unternehmensgröße, Umsatz oder Mitarbeiterzahl eine Rolle bei der Auswahl. Um ein System zu finden, welches bestmöglich zum jeweiligen Únternehmen passt, ist es sinnvoll sich folgende Fragen zu vergegenwärtigen:



Welche Ziele verfolgt das Unternehmen?

Welche Schwachstellen gibt es die gelöst werden sollen?

Welche Verbesserungen werden konkret erwartet?

Gibt es unberücksichtigte Potentiale welche genutzt werden können?



System implementieren

Im besten Fall deckt das System alle Unternehmensbereiche ab. Daher ist es wichtig darauf zu achten, dass das jeweilige System flexibel an sich verändernde Umstände angepasst werden kann. Nur wenn es exakt auf die Unternehmensanforderungen angepasst ist, kann es sein volles Potential entfalten. Sobald ein passendes ERP-System in die Unternehmensstrukturen integriert ist, gilt es alle Mitarbeiter für das jeweilige System zu schulen. Unter Umständen kann diese Schulung auch vor der Installation erfolgen um das System so reibungslos wie möglich einzuführen. Nur wenn alle Mitarbeiter das System auch bedienen können, ist ein ordnungsgemäßer Ablauf garantiert.



ERP und die Cloud

Moderne Cloud-ERP-Systeme bieten über den genannten Funktionsumfang hinaus zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Zunächst einmal ist die Software hier nicht auf einem stationären Netzwerk installiert, sondern kann mittels Webbrowser wie eine normale Internetseite abgerufen werden. Auch gibt es Möglichkeiten des direkten Dateizugriffs Der wohl größte Vorteil liegt hier darin, dass auf alle unternehmensrelevanten Daten von nahezu jedem Ort der Welt rund um die Uhr zugegriffen werden kann. Bei großen Unternehmen, deren Mitarbeiter oft weltweit geschäftlich unterwegs sind, ist eine solche Funktion ein wesentliche Erleichterung innerhalb der Kommunikation und organisatorischen Abläufe. Weitere Vorteile eines cloudbasierten ERP Systems sind Kosteneinsparungen in den Bereichen:



Installation von Hard- und Software

Wartungskosten von Hard- und Software

IT-Personal

Datensicherheit, Backups etc.

ERP-Systeme fördern also die Organisation und Durchführung von Arbeitsabläufen, das Prozessdenken der Mitarbeiter sowie die allgemeine Zusammenarbeit. Eine moderne leistungsfähige ERP-Software bietet zudem zu jeder Zeit einen Überblick über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens und gibt der Geschäftsführung wichtige Werkzeuge für eine Steigerung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit zur Hand.



Zukünftig werden ERP-Systeme immer intelligenter werden. Die zunehmende Leistung von KI kann die Systeme immer besser unterstützen und somit Geschäftsprozesse optimieren und automatisieren. In einer zunehmend digitalisierten Welt wird es daher immer entscheidender für große Unternehmen, sich den aktuellen Herausforderungen mittels intelligenter Software zu stellen. Allein die schiere Menge an anfallenden Daten macht den Einsatz von Softwarelösungen für die meisten Unternehmen unabdingbar wenn es um langfristige Wettbewerbschancen geht. Die sogenannte Arbeitswelt 4.0 ist keine Zukunftsvision mehr sondern bereits Realität. Echtzeiteinblicke in alle unternehmensrelevanten Daten auch von unterwegs aus wird für Entscheider und Führungskräfte immer wichtiger. (27.09.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - ERP steht zunächst einmal für Enterprise Ressource Planning. Gemeint sind damit Softwarelösungen, welche bei der Ressourcenplanung eines Unternehmens eingesetzt werden können. Dabei fassen moderne ERP Systeme zahlreiche Geschäftsanwendungen, Betriebsdaten und Co. zusammen, welche innerhalb einer zentralen Datenbank gespeichert und verarbeitet werden können. Insbesondere komplexe börsennotierte Großunternehmen sind heute auf intelligente ERP-Lösungen angewiesen.Prinzipiell unterstützen ERP-Systeme standardisierte Abläufe in nahezu allen Unternehmensbereichen aus technischer Hinsicht. Abläufe wie etwa Lohn- oder Gehaltsabrechnungen sind einfache Beispiele für Aufgaben die eine solche Software übernehmen kann. Somit entfallen viele zeitintensive Vorgänge die Mitarbeiter bislang manuell durchführen mussten. Innerhalb des Systems können alle Mitarbeiter auf die gleiche Datenbank zugreifen, wodurch die interne Kommunikation verbessert und Fehler bzw. auch doppelte Arbeitsgänge vermieden werden. Zusätzlich sind alle Informationen jederzeit aktuell und müssen nicht vor einer Bearbeitung verifiziert werden. Weiterhin ist ein ERP-System in der Lage, alle unternehmensrelevanten Daten und Kennzahlen zu jeder Zeit übersichtlich auszuwerten. Insgesamt können durch den Einsatz eines ERP-Systems alle Geschäftsprozesse zentral gesteuert werden. Weiterführende und tiefer-gehende Informationen zum Thema Enterprise Ressource Planing findet man hier ERP-Systeme machen in nahezu allen Unternehmen Sinn, je größer das Unternehmen, desto mehr Optimierungspotential hat die zentrale Steuerung aller Unternehmensprozesse potenziell. Börsennotierte Unternehmen können ohne entsprechende Software gar nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben, der Einsatz entsprechender Systeme hat sich mittlerweile etabliert. Je mehr Daten ein Unternehmen strukturieren und analysieren muss, desto mehr kann es von einem ERP-System profitieren.Es gibt eine Reihe an unterschiedlichen ERP-Systemen und Herstellern. Welches ERP-System dabei infrage kommt, hängt ganz von den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen des Unternehmens ab. Die meisten Systeme lassen sich dabei individuelle aus verschiedenen Modulen zusammensetzen. Diese umfassen in der Regel: