Wien (www.aktiencheck.de) - Den steigenden Infektionszahlen und Sorgen über die Entwicklung von Corona zum Trotz stiegen ein Großteil der globalen Aktienmärkte gestern den vierten Tag in Folge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis habe am Freitag die am Vortag verbuchten Zuwächse wieder abgeben müssen. Die fragliche Entwicklung der Rohölnachfrage beim Wiederaufflammen des Coronavirus stehe hierbei im Zentrum. Gold bleibe gefragt und lege marginal zu.An den asiatischen Märkten dominiere heute Morgen weiterhin der Konjunkturoptimismus. Die großen Indices würden allesamt fester notieren. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren einen etwas schwächeren Start in den Tag erwarten. (03.07.2020/ac/a/m)