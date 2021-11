Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) sei zu Beginn der neuen Woche der beste Wert im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Das Unternehmen habe am ersten Tag der Dubai Air Show ein großes Flugzeuggeschäft mit der US-Private-Equity-Gesellschaft Indigo Partners angekündigt, die 255 neue Jets bestelle. Indigo sei an zahlreichen Fluggesellschaften beteiligt, darunter Wizz Air, Volaris und Jetsmart. Der Wert des Deals sei nicht bekannt gegeben worden.



Einem Bericht des Handelsblatts zufolge habe Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) den Kreis der potenziellen Bieter für seine Verkehrssparte Yunex Traffic auf fünf Unternehmen eingegrenzt: Cubic, Autostrade, KKR, Bridgepoint und PPF. Siemens habe ihnen bis Weihnachten Zeit gegeben, um endgültige Angebote zu unterbreiten, die einen Wert von 550 bis 600 Mio. Euro für den Geschäftsbereich haben könnten.



Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), das in Schwierigkeiten geratene Zahlungsverkehrsunternehmen, das aufgrund von Bilanzfälschungen zusammengebrochen sei, stehe kurz vor dem Ausscheiden von der deutschen Börse. Die Deutsche Börse AG habe bestätigt, dass das Unternehmen im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens von der Börse genommen werde und die Aktien nach der heutigen Sitzung nicht mehr gehandelt würden. Die Aktien von Wirecard würden aktuell bei 0,06 Euro gehandelt, nachdem sie im September 2018 einen Höchststand von 200 Euro pro Aktie erreicht hätten.



DHL Express, ein Geschäftsbereich der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), habe neun Boeing-Frachtflugzeuge vom Typ 767-300 bestellt. (15.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes werden in der ersten Handelssitzung der Woche uneinheitlich gehandelt, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Bewegungen sei recht gering, da die meisten europäischen Blue-Chip-Benchmarks weniger als 0,2% von den Schlusskursen vom Freitag entfernt gehandelt würden. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) und der russische RTS (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) würden sich besser entwickeln und würden 0,7 bzw. 1,1% gewinnen. Die Aktien aus Belgien würden am meisten hinterherhinken.Der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen. Interessant werde es erst im weiteren Verlauf der Woche, wenn zwischen Dienstag und Donnerstag zahlreiche Reden von FED-Mitgliedern anstünden.