Bonn (www.aktiencheck.de) - Zwar legten die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember leicht zu, sie stiegen gegenüber November um 0,3 Prozent an, so die Analysten von Postbank Research.Obwohl sich der entsprechende Index für das Verarbeitende Gewerbe mit einem Rückgang um 4,6 auf 52,9 Punkte auf den ersten Blick robust präsentiere, zeige sich bei genauerer Analyse ein schwächeres Bild der britischen Industrie. Denn die relative Stärke des Indikators sei zum Teil auf eine Verlängerung der Lieferzeiten zurückzuführen gewesen, die durch die Brexit-bedingten Unterbrechungen der Lieferketten und die COVID-19-Grenzschließungen verursacht worden sei. Längere Lieferzeiten seien normalerweise Folge einer starken Nachfrage und würden somit den Gesamtindex erhöhen, in diesem Fall vermittle der Anstieg allerdings einen falschen Eindruck.Trotz der schwachen Entwicklung zum Jahreswechsel habe Großbritanniens Wirtschaft Potenzial für eine schnelle Konjunkturnormalisierung. Denn hinter Israel führe Großbritannien mit weitem Abstand - insbesondere auf die EU-Länder - die Rangliste der Staaten an, die ihre Bevölkerung mit Impfstoffen gegen COVID-19 versorgt hätten. Das Pfund Sterling könnte sich daher in den kommenden Monaten stabil gegenüber dem Euro halten. (25.01.2021/ac/a/m)