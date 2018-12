Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemäß der ursprünglichen Planungen sollten die britischen Parlamentarier heute über den mit der EU ausgehandelten "Brexit"-Vertrag abstimmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor dem Hintergrund, dass sich zuletzt Vertreter aus allen politischen Lagern gegen die Vereinbarung ausgesprochen hätten und eine Mehrheit für den Austrittsvertrag nicht in Sicht gewesen sei, sei gestern bekanntgegeben worden, dass das Votum im Unterhaus ("House of Commons") auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben werde. Stattdessen strebe die britische Premierministerin Theresa May nach eigenen Angaben an, auf dem diese Woche terminierten EU-Gipfel einen "besseren Deal" mit Brüssel besonders in der irischen Grenzfrage auszuhandeln. Die EU-Kommission habe jedoch ihren Standpunkt bekräftigt, wonach es keine Nachverhandlungen geben werde.



Das Britische Pfund sei gestern weiter unter Druck geraten. Der Euro sei deutlich über 0,90 GBP angezogen und nähere sich damit dem bisherigen Jahreshoch von Ende August bei rund 0,91 GBP an. So würden die Unklarheiten über die weitere Vorgehensweise im "Brexit"-Prozess und die Sorgen über einen ungeregelten EU-Austritt umso stärker zunehmen, je näher der Austrittstermin am 29. März 2019 rücke. Zwar wäre juristisch auch ein einseitiger Rückzug des Austrittsantrags nach Art. 50 des EU-Vertrages denkbar, nachdem der Europäische Gerichtshof gestern ein entsprechendes Urteil verkündet habe, gleichzeitig sei aber die Wahrscheinlichkeit für ein "no deal"-Szenario durch die Abstimmungsverschiebung größer geworden. (11.12.2018/ac/a/m)



