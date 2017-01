Linz (www.aktiencheck.de) - Das oberste britische Gericht (Supreme Court) entschied gestern über ein Mitspracherecht des Parlaments zum Brexit, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gemäß dem Urteil des Supreme Court müsse nun die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments zum Brexit-Verfahren verbindlich einholen. Für Premierministerin Theresa May und ihr Regierungsteam könnte sich damit der Start der EU-Austrittsverhandlungen verzögern. Außerdem könnte es die Verhandlungsposition verwässern. PM May habe erst letzte Woche in einem 12-Punkte Programm einen sogenannten "harten Brexit" inklusive Austritt aus dem EU-Binnenmarkt angekündigt. EUR/GBP habe nach der Entscheidung nachgegeben und sich zwischen 0,8550 und 0,8600 stabilisiert. Der EUR/GBP werde seitwärts zwischen 0,8500 und 0,8730 erwartet. Der Widerstand liege bei 0,8815. (25.01.2017/ac/a/m)







