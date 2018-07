Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien wurde für das 1. Quartal 2018 von bisher 0,1% im Quartalsvergleich auf 0,2% nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der EU-Chefunterhändler in den Brexit-Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich, Michael Barnier, habe sich am Freitag dahingehend geäußert, dass es Fortschritte auf dem EU-Gipfel im Brexit-Prozedere gebe, wenngleich große Diskrepanzen weiterhin bestehen würden. Das britische Pfund habe zum Euro aber letztlich nicht profitieren können. (02.07.2018/ac/a/m)



