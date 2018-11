Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass der Gesetzesentwurf wahrscheinlich in der ersten Dezemberwoche verabschiedet wird, so Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA bei J.P. Morgan Asset Management im Kommentar zu den Brexit-Entwicklungen.Während in den Tagen nach der Verabschiedung des Gesetzes die politischen Schlagzeilen wahrscheinlich für viel Volatilität sorgen würden, werde es beim Britischen Pfund eine Rally geben. Weil im FTSE die Gewinne zu einem hohen Anteil ins Ursprungsland zurückgeführt würden, könnte dies den FTSE 100 beeinträchtigen. Im nächsten Jahr würden Unternehmensinvestitionen aber eine Erholungsrally erleben. Das stärkere Britische Pfund werde die Inflation drücken und für reales Lohnwachstum sorgen und damit würden auch die Verbraucherausgaben steigen.Die Bank of England (BoE) gehe davon aus, dass die Wirtschaft bereits ausgelastet sei. Die Experten von J.P. Morgan Asset Management glauben, dass sie die Zinsen schneller erhöht als derzeit vom Markt erwartet wird (ihrer Ansicht nach gibt es im nächsten Jahr mindestens zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte). Wenn die BoE diesen restriktiveren Kurs bestätige, werde es beim Britischen Pfund nach Erwartung der Experten eine weitere Rally geben. (Ausgabe vom 15.11.2018) (16.11.2018/ac/a/m)