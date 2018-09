Hannover (www.aktiencheck.de) - Während die meisten Konjunkturindikatoren derzeit noch ein recht freundliches Bild der Wirtschaftslage in Großbritannien zeichnen, schwebt über allem das Damoklesschwert eines ungeregelten Austritts des Landes aus der Europäischen Union (EU), so die Analysten der NORD LB.Geldpolitik hänge am seidenen Faden der Brexit-VerhandlungenDas Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) habe auf seiner Sitzung am 13. September alle relevanten Steuerungsparameter unangetastet belassen. Das MPC habe einstimmig für den geldpolitischen Geradeauskurs votiert. Recht unverhohlen hätten die Währungshüter ihre Besorgnis über die Risiken eines "No Deal"- oder "Cliff Edge"-Brexit zum Ausdruck gebracht. Die berechtigte Nervosität mit Blick auf den Fortgang der Brexit-Verhandlungen lasse der Notenbank kaum eine andere Wahl, als sich zumindest vorerst über eine geldpolitische Kontinuität als Stabilitätsanker zu positionieren. In diese Richtung sei auch das Bestreben von Schatzkanzler Philip Hammond zu interpretieren, die eigentlich im Juni 2019 endende Amtszeit des BoE Governors Mark Carney bis Januar 2020 zu verlängern. Angesichts der im August auf 2,7% Y/Y gekletterten Inflationsrate wäre eine vorsichtige Hinwendung zu einer neutraleren Geldpolitik eigentlich durchaus gerechtfertigt. Alles hänge jedoch am seidenen Faden einer Verständigung auf einen Austrittsvertrag.(21.09.2018/ac/a/m)