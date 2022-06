Johnsons Vorteil sei derzeit der Mangel an einem adäquaten Nachfolger. Der Stern des zeitweise hoch gehandelten Finanzministers Sunak sei nach eigenen Affären am Sinken. Ex-Außenminister Hunt oder die aktuelle Außenministerin Trust seien nicht unumstritten. Daher bleibe Johnson zunächst geschwächt im Amt. Nach zwei Unterhausnachwahlen Ende Juni könnte der Druck auf ihn zunehmen. Dass Johnson bei der planmäßigen Parlamentswahl 2024 noch als Premier kandidiere, sei wenig wahrscheinlich. Schließlich liege die oppositionelle Labour-Partei in den aktuellen Umfragen deutlich vor seinen Konservativen, die in der Regel dafür kein Pardon kennen würden.



Wirtschaftspolitisch dürfte ein neuer konservativer Regierungschef wenig verändern. Nicht einmal das gespannte Verhältnis zur EU müsste sich verbessern. Derzeit habe Großbritannien wirtschaftlich ohnehin ein anderes Problem: die Inflation. Die Teuerung sei zuletzt auf 9% gesprungen, was bei ungünstiger Energiepreisentwicklung noch nicht die Spitze sein müsse. Im Vergleich zur Eurozone sei vor allem die Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, mit über 6% höher, was eine Knappheit an Gütern und Arbeitskräften unterstreiche - der Brexit lasse grüßen.



Die Bank of England habe immerhin schon Ende 2021 den Zinserhöhungszyklus begonnen. Auf der kommenden Sitzung werde sie wohl den Leitzins von 1,0% auf dann 1,25% anheben. Angesichts der hohen Inflation reagiere die Notenbank aber doch sehr zaghaft. Sie habe sich besorgt über die Konjunktur gezeigt, für 2023 erwarte sie sogar einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Schon im zweiten Quartal 2022 könnte die Wirtschaft aufgrund des Kaufkraftentzugs schrumpfen. Erste Anhaltspunkte liefere das monatliche BIP für April. Allerdings sei die britische Wirtschaft - anders als Deutschland - im Winterhalbjahr kräftig gewachsen, sodass die Rate für das Gesamtjahr 2022 mit 3,5% noch recht üppig ausfallen werde.



Im kommenden Jahr dürfte das Wachstum deutlich sinken, eine Rezession sei jedoch keine ausgemachte Sache. Die Bank of England werde ihren Leitzins wohl weiter anheben - vermutlich auf 2,0% - und darauf hoffen, dass die Inflation trotz der lediglich moderaten Geldpolitik zurückgehe. In diesem Dilemma würden auch andere Notenbanken stecken. Aber Premierminister hätten es ebenfalls nicht einfach. (10.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Queen feierte ihr siebzigjähriges Thronjubiläum, so viel zum Positiven aus dem Vereinigten Königreich, so die Analysten von Helaba.Premierminister Johnson werde sich dagegen kaum 70 Jahre im Amt halten. Ausgelöst von der "Party-Gate"-Affäre habe er nun zwar mit 61% recht knapp ein innerparteiliches Misstrauensvotum überstanden. Nach parteiinternen Regeln wäre damit Johnsons Job für mindestens ein Jahr gesichert. Ehemalige Premiers wie Theresa May, Margaret Thatcher oder John Major hätten einen solchen Sieg jedoch nicht allzu lange im Amt überlebt und abtreten müssen.