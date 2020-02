Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem bereits die finalen PMIs für das Verarbeitende Gewerbe in Großbritannien eine deutliche Stimmungsaufhellung im Januar angezeigt hatte, legte gestern auch der PMI für den Dienstleistungssektor nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letzterer sei um 3,9 auf 53,9 Punkten gesprungen und habe damit sogar nochmal einen Punkt über der Vorabschätzung gelegen. Gleichwohl dürfte diese Entwicklung im Wesentlichen eine Reaktion auf die gesunkene politische Unsicherheit in Großbritannien nach den Parlamentswahlen gewesen sein und noch nicht Ausdruck einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung. (06.02.2020/ac/a/m)



