Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Überraschende Neuigkeiten aus Großbritannien: Premierministerin Theresa May kündigte gestern für den 8. Juni vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ursprünglich hätten die nächsten Wahlen erst 2020 - und damit nach Ende der zweijährigen Verhandlungsphase zum EU-Austritt - ins Haus gestanden. Noch müsse das Parlament den neu angesetzten Wahltermin durch eine 2/3-Mehrheit bestätigen. Die Zustimmung sei realistisch, da die Opposition bereits ihre Bereitschaft signalisiert habe. May erhoffe sich von dem Schritt ein eindeutiges Mandat und damit Sicherheit und Stabilität für die kommenden Jahre.



Die Zeit für einen Wahlkampf der Parteien sei nun denkbar knapp. In aktuellen Umfragen lägen Mays konservative Tories deutlich vor der Labour-Partei, sodass die Konservativen ihre Regierungsmehrheit bei einem Urnengang in rund sechs Wochen ggf. deutlich ausbauen könnten. Das Pfund habe sich rund um die Ankündigung volatil gezeigt. Nach Bekanntgabe der Neuwahlen habe die britische Valuta per saldo aber zulegen können. Der Euro habe in der Spitze in Richtung von 0,83 GBP nachgegeben. (19.04.2017/ac/a/m)





