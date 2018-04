Konjunkturell habe sich der Brexit bislang wenig ausgewirkt. Die Pfund-Abwertung und der damit verbundene Kaufkraftverlust hätten zwar den privaten Konsum gedämpft. Jedoch seien die Investitionen 2017 überraschend deutlich um 4% gewachsen, sodass das Bruttoinlandsprodukt 2017 um 1,8% zugelegt habe. Je mehr sich der Brexit nähere, desto stärker könnten aber die damit verbundenen Unsicherheiten die Investitionsbereitschaft beeinträchtigen. Die Stimmungsindikatoren bei den Unternehmen hätten überwiegend ihren Zenit überschritten, sich aber noch nicht massiv abgeschwächt. Auch wegen mehr Störmanövern von der Weltwirtschaft seien hier Rückschläge zu erwarten. Der Außenhandel dürfte per saldo im laufenden Jahr anders als 2017 einen nur geringen Wachstumsbeitrag liefern.



Am Wohnimmobilienmarkt erkenne man bereits gewisse Anzeichen von Schwäche. Die Häuserpreise seien zuletzt nur noch geringfügig gestiegen. Bei den privaten Haushalten würden sich die realen Einkommen 2018 etwas günstiger entwickeln als 2017, da die Teuerung zurückgehe. Allerdings werde sich der Einkommensanstieg vermutlich in Grenzen halten. Außerdem befinde sich die Sparquote auf sehr niedrigem Niveau, sodass der private Konsum in diesem Jahr kaum stärker zulegen werde. Der britische Staat besitze mittlerweile wieder mehr finanziellen Spielraum, werde diesen jedoch voraussichtlich nicht für größere Konjunkturimpulse nutzen. Insgesamt dürfte die britische Wirtschaft 2018 um 1,3% - die Analysten hätten ihre Prognose um 0,3%-Punkte nach oben revidiert - wachsen und damit merklich langsamer als die Eurozone (2,0%).



Angesichts der bislang robusten Konjunktur strebe die Bank of England eine nicht mehr ganz so expansive Geldpolitik an. Schließlich befinde sich die Inflation klar oberhalb der Zielmarke von 2,0%. Dennoch habe die Teuerung mit zuletzt 2,7% ihren Zenit überschritten. Die inflationären Effekte der Pfund-Abwertung würden zunehmend weniger zu Buche schlagen. Sorgen bereite der Notenbank wohl mehr der Arbeitsmarkt. Das Lohnwachstum sei trotz der niedrigen Arbeitslosenquote von 4,3% noch verhalten, habe sich aber zuletzt beschleunigt. Eine Zinserhöhung der Bank of England im Mai auf dann 0,75% zeichne sich aufgrund ihrer jüngsten Rhetorik und zwei Stimmen dafür in der letzten Sitzung ab. Da das Wirtschaftswachstum im Jahresverlauf wohl an Fahrt verlieren und Inflation den Rückwärtsgang einlegen werde, dürfte sich die Notenbank in diesem Jahr auf einen Zinsschritt beschränken. (05.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Brexit-Verhandlungen haben die nächste Hürde genommen, so die Analysten der Helaba.Großbritannien und die EU hätten eine an den Austritt anschließende Übergangsphase vereinbart, in der bis Ende 2020 der Status quo nahezu fortgeschrieben werde. Voraussetzung für diese Übergangsphase sei jedoch ein Austrittsabkommen, das bis Oktober 2018 finalisiert werden solle. Im Fokus stehe zudem das zukünftige Verhältniszwischen EU und Großbritannien. Diese Verhandlungen dürften teilweise sehr schwierig werden. Bislang hätten sich die Briten aber als kompromissbereit erwiesen, sodass letztlich eine Einigung zu erwarten sei.