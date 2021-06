Im Vergleich zu den übrigen sicheren Häfen überraschend solide habe sich zuletzt auch der Schweizer Franken entwickelt. Nationalbankpräsident Thomas Jordan habe jüngst denn auch in Interviews bekräftigt, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen sei, eine restriktive Politik ins Auge zu fassen. Parallel dazu seien in den letzten Wochen auch die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wieder merklich angestiegen. Normalerweise sei dies ein Indiz dafür, dass sich die SNB am Devisenmarkt aktiv gegen eine Frankenaufwertung stemme. Ein großer Teil des Anstieges dürfte zuletzt aber auf die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone zurückzuführen sein. Daher sollten sich die Veränderungen der Sichtguthaben über die nächsten Wochen wieder um null einpendeln. Die Experten würden davon ausgehen, dass mit der zunehmenden wirtschaftlichen Öffnung in Kontinentaleuropa die Nachfrage nach dem Franken als sicherem Hafen nachlassen werde. Hingegen würden sie in diesem Umfeld mit einer merklichen Aufwertung des Euro über die Sommermonate rechnen.

Aktuell sehen die Experten von Swisscanto Invest in der relativen Konjunkturdynamik einen Haupttreiber für die regionale Aktienmarktentwicklung. Die globale Erholung verlaufe wegen der unterschiedlichen Entwicklungsstände der Pandemie nicht synchron. China sei als erstes Land von der Pandemie getroffen worden und habe zu den ersten gehört, die sie in den Griff bekommen hätten. Entsprechend sei dort bereits im 1. Quartal der Wachstumshöhepunkt zu verzeichnen gewesen. Für die USA würden die Experten in diesem Quartal und für die Eurozone im nächsten das Wachstumsmaximum erwarten. Entsprechend würden sie das größte Aktienmarktpotenzial derzeit in Europa und weniger in Nordamerika oder dem asiatisch-pazifischen Raum sehen.



Das strukturelle Gewinnwachstum des Technologiesektors gerate in der aktuellen Konjunkturerholung in den Hintergrund, da sie die Gewinnwachstumserwartungen für konjunktursensitivere Sektoren stärker steigen lasse. Hinzu komme, dass letztere oftmals auch niedriger bewertet seien und deshalb mindestens kurzfristig günstiger erscheinen würden. Vom Ende der Finanzkrise bis zum Beginn der Pandemie seien die Gewinne des Sektors stärker gestiegen als die des Weltindex. Folglich habe sich der Kurs des Sektorindex besser als der des MSCI Welt entwickelt. Seither hätten sich beide Trends allerdings deutlich abgeflacht. Die Experten von Swisscanto Invest erwarten, dass IT erst dann wieder in der Gunst der Investoren steigt, wenn sich das globale Wirtschaftswachstum deutlich abschwächt.



Die Präferenzen der Investoren hätten sich innerhalb der Edelmetalle im vergangenen Monat verschoben. So seien im Monat Mai insbesondere die Edelmetalle gefragt gewesen, die noch zu Jahresbeginn gebeutelt gewesen seien. Gold und Silber hätten den Preisrücksetzer mittlerweile sogar wieder aufgeholt. Andererseits hätten Platin und Palladium nach einem starken Jahresstart eine Verschnaufpause eingelegt. Obschon die US-Inflationsraten überraschend hoch ausgefallen seien, betrachte die US-Notenbank die höheren Inflationsraten als transitorisch und halte aktuell mit ihren Aussagen an der lockeren Geldpolitik fest. Das habe die marktbasierten Inflationserwartungen nochmals angeschoben, während die inflationsbereinigten Renditen (Realrenditen) gefallen seien. Von dieser Entwicklung haben Edelmetalle profitiere, die vor allem als Anlageinstrumente gelten würden, beispielsweise das zinslose Gold. Sein Kurs sei vorübergehend sogar wieder über die psychologisch wichtige Marke von USD 1.900 pro Unze geklettert.



Zwar seien die 10-jährigen US-Realrenditen wieder gefallen, von neuen Tiefständen sei indes im weiteren Jahresverlauf nicht auszugehen. Dieser wichtige Indikator für Gold werde aktuell vor allem durch die US-Geldpolitik getrieben. Mit einer Fortsetzung der Konjunkturerholung, einer Inflation über zwei Prozent und besseren Perspektiven am US-Arbeitsmarkt gebe es für die FED einige Argumente, die ultra-expansive Geldpolitik etwas zurückzufahren und die Wertpapierkäufe in der zweiten Jahreshälfte zu reduzieren. Somit erhöhe sich auch die Wahrscheinlichkeit von steigenden Realrenditen, was im Universum der Edelmetalle insbesondere für Gold eine Belastung darstelle. Das Potenzial für einen weiteren Kursanstieg werde daher immer geringer. Für Edelmetalle mit einem höheren Nachfrageanteil aus der Industrie, wie Platin und Palladium, würden sich mit der Konjunkturerholung bessere Perspektiven bieten. (02.06.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - In den USA ist es in den vergangenen Monaten zu einer kräftigen Konjunkturerholung gekommen, die nun auf ihren Höhepunkt zusteuert, so die Experten von Swisscanto Invest.Eine ähnlich vorteilhafte Entwicklung dürfte sich in naher Zukunft auch in Europa einstellen. Deutlich heterogener präsentiere sich das Konjunkturbild in den Schwellenländern und einigen asiatischen Volkswirtschaften. Eine tiefe Impfquote, punktuelle Corona-Ausbrüche und partielle Lockdowns würden die Erholung verzögern - die Gefahr einer "Jo-Jo-Entwicklung" der Wirtschaft sei akut. Die Inflation sei zuletzt stark gestiegen, unter anderem wegen ungünstiger Basiseffekte und Lieferengpässe bei verschiedenen Vorleistungsgütern. Die Experten würden allerdings die meisten preistreibenden Faktoren als temporär erachten.