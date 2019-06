Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenlands Aktienmarkt war auch im Mai der große Gewinner mit einem Kursplus von erneut über 7%, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Wieder hätten die Bankenaktien die Kursrally angeführt. Bei den Wahlen zum Europa-Parlament sei die Syriza Partei von Premier Tsipras mit über 9% Rückstand auf die konservative Nea Dimokratia nur auf Platz zwei gelandet. Auch bei den zeitgleich stattfinden Kommunalwahlen habe Syriza schwere Niederlagen erlitten. Dabei habe Tsipras die Wahl ausdrücklich auch als Vertrauensabstimmung über seine Regierung bezeichnet. Es dürfte für ihn nur ein geringer Trost sein, dass auch die rechtsextreme "Goldene Morgenröte" bei den Wählern abstürzt sei. Tsipras habe daraufhin die ursprünglich für Oktober geplante Parlamentswahl auf den 7. Juli vorgezogen. Sofern nicht ein politisches Wunder geschehe, dürfte dann ein Machtwechsel in Athen stattfinden. (Ausgabe Juni 2019) (25.06.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.