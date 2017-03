Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenland und die Eurogruppe haben sich nach schier endlosen Verhandlungen nun offenbar doch geeinigt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".



Griechenland habe weitere Strukturreformen zugesagt, im Gegenzug scheine die Eurogruppe Abstand davon zu nehmen, immer neue Einsparmaßnahmen von Athen zu fordern. Wichtige Fragen würden allerdings weiterhin offen bleiben und müssten in künftigen Gesprächen erst noch geklärt werden. Das Abrücken vom bisherigen strikten Austeritätskurs seitens der Eurogruppe dürfte auch die Chancen erhöhen, dass der IWF sich weiterhin engagiere. Neben diesen positiven Nachrichten habe es allerdings auch weniger gute gegeben. So sei die griechische Wirtschaft im vierten Quartal 2016 wider Erwarten geschrumpft. Der griechische Aktienmarkt habe dennoch um über 5% zugelegt und damit die Verluste vom Januar wieder aufgeholt. (Ausgabe März 2017) (23.03.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.