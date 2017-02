Finanzminister Wolfgang Schäuble habe zuletzt angemahnt, dass die Voraussetzungen für das zweite Hilfsprogramm ohne die Unterstützung des IWF nicht erfüllt wären und ein neues Programm ausgehandelt werden müsse, das dann auch wieder die Zustimmung des deutschen Parlaments bedürfen würde - ein Problem, angesichts der anstehenden Bundestagswahlkampfes. Aus griechischer Sicht würden verspätete Zahlungen für eine erneute politische Instabilität sorgen und erneute Sorgen an den Märkten aufkochen lassen.



Das Thema der Woche dürfte ansonsten die "deutsche Industrie" werden. Den Vorlaufindikatoren zufolge gebe es dabei wenig Anlass zur Sorge. Vor allem die jüngsten Einkaufsmanagerindices würden das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland in ein günstiges Licht stellen. So sei der entsprechende Index erst im Januar mit 56,5 Punkten auf den höchsten Stand seit drei Jahren angezogen und verweise so auf eine deutliche Expansion des Sektors.



Auch das ifo-Geschäftsklima weise zumindest auf eine erneut bessere Einschätzung der aktuellen Lage deutscher Unternehmen hin. Alles deute damit auf eine gute Auftragslage in der Industrie hin, im Dezember sollten die Orders um 0,5% gg. Vm. gestiegen sein. Mit Blick auf das Gesamtquartal wäre das eine deutliche Besserung im Vergleich zum 3. Quartal (3,5% nach 0,6% gg. Vq.). Damit dürfte der Produktionstätigkeit in den kommenden Monaten gesichert sein. Bereits im 4. Quartal dürfte der Output um 0,9% gg. Vq. gesteigert worden sein und die Industrie damit an Dynamik gewonnen haben. (06.02.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den im Rest der Woche eher überschaubaren Neuzugang an Konjunkturdaten verspricht der Wochenauftakt relativ interessant zu werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Besonders das Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) dürfte dabei heute Beachtung finden. Der IWF zweifele die Schuldentragfähigkeit Griechenlands an, stelle deshalb eine weitere finanzielle Unterstützung beim 86 Mrd. Euro umfassenden zweiten Hilfsprogramm in Frage. Die Verhandlungen zwischen Griechenland und der Troika seien bereits im Dezember ins Stocken geraten, als die griechische Regierung unter Bruch der Beistandsvereinbarungen Steuererleichterungen im Umfang von 600 Mio EUR angekündigt habe. Auf der heutigen Sitzung des IWF sollten Reformfortschritte Griechenlands diskutiert werden. Die Beurteilung der griechischen Konjunktur gebe dem IWF den Spielraum entweder eine grundsätzliche Bereitschaft an der Programmteilnahme zu signalisieren oder die Möglichkeit zu betonen, dass man künftig keine aktive Rolle im Problemfall Griechenland mehr spielen wolle. Letzteres würde die Eurozone in eine prekäre Situation bringen.