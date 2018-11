Wien (www.aktiencheck.de) - Griechenland hat der EU seinen Budgetentwurf für 2019 vorgelegt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Die Regierung erwarte einen Primärüberschuss (Budgetsaldo ohne Schuldendienst) von 4,2% des BIP. Sollten die geplanten neuerlichen Rentenkürzungen nicht erfolgen, werde der Überschuss bei 3,6% erwartet, immer noch über dem mit den Gläubigern vereinbarten Mindestwert von 3,5%. Die Wirtschaft erhole sich unterdessen mehr schlecht als recht - von Wachstumsdynamik sei weit und breit keine Spur. Der Aktienindex in Athen habe im Oktober um 7,5% nachgegeben, gegenüber dem Jahresbeginn notiere er um rund 25% tiefer. (Ausgabe November 2018) (14.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.