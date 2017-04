Die zweite Überprüfung des Mitte 2015 gewährten dritten Hilfsprogramms über 86 Mrd. Euro (bisher seien 31,7 Mrd. Euro ausgezahlt worden) sei Anfang April 2017 noch nicht abgeschlossen gewesen. Strukturreformen im Steuer- und Rentensystem und vor allem auf dem Arbeitsmarkt stünden jetzt im Vordergrund. Gerade diese würden auf große innenpolitische Widerstände stoßen, weil sie kurzfristig Einschnitte für die Beschäftigten bringen würden. Die Arbeitslosenrate sei 2016 auf 23,5% gesunkenen. Noch höher seien die Frauenarbeitslosenrate (28%) und die von jungen Menschen unter 30 Jahren (38,4%). Bessere Rahmenbedingungen seien für mehr Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze zum Abbau der hohen Arbeitslosigkeit unausweichlich. Die Wirtschaftsstruktur müsse sich über die Schwerpunkte internationaler Schiffsverkehr und Tourismus hinaus verbreitern. Griechenland weise eine besondere Beschäftigungsstruktur mit einem überdurchschnittlichen Anteil im Gastgewerbe, Verkehr und Handel (34%) sowie in der Landwirtschaft (12%) und einem unterdurchschnittlichen Anteil in der Industrie (einschließlich Energie 11%) aus.



Umso erfreulicher sei es daher, dass der Rückgang der Industrieproduktion bereits 2014 zum Stillstand gekommen sei und die Industrie seither wieder zulege. Die ersten Früchte der internen Abwertung durch die Sparpolitik würden sich zeigen. Die Exporte von Gütern und Dienstleistungen seien im zweiten Halbjahr 2016 deutlich gestiegen - und nicht nur wegen des Tourismus. Allerdings erzeuge dies noch keinen selbsttragenden Aufschwung. Aufgrund eines schwachen vierten Quartals 2016 sei das BIP 2016 noch nicht gewachsen. Unsicherheiten über den Ausgang der zweiten Überprüfung des Rettungsprogramms durch die Gläubiger, der hohe Stand der notleidenden Kredite im Bankensektor und die nach wie vor bestehenden Kapitalverkehrskontrollen würden die Stimmung bei Verbrauchern und in der Wirtschaft trüben. Der Rückfluss der privaten Ersparnisse in das Bankensystem sei Anfang 2017 unterbrochen worden.



Wenn der nächste "Meilenstein" mit den internationalen Gläubigern erreicht werde, sollte sich jedoch die Unsicherheit lösen. Für 2017 zeichne sich ein gutes Tourismusjahr ab und zusammen mit sich belebenden Investitionen und leicht steigendem privaten Konsum dürfte die Wirtschaft dann moderat mit 1,3% wachsen. Dies wäre zumindest eine Stabilisierung der Wirtschaftslage mit Aussicht auf weitere Besserung. (Ausgabe vom 05.04.2017) (07.04.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Griechenland bleibt es spannend, so die Analysten der Helaba.Zwar sei zu erwarten, dass es nach dem Hin und Her über die Reform- und Sparpolitik seit 2010 auch 2017 nicht zu einem Bruch zwischen der Regierung und den inzwischen fast ausschließlich öffentlichen Gläubigern kommen werde. Doch gesichert sei das nicht. Die Syriza-Regierung unter Ministerpräsident Tsipras verfüge nur über eine hauchdünne Parlamentsmehrheit von drei Stimmen und könnte leicht über mangelnde Gefolgschaft stürzen. Bei vorgezogenen Neuwahlen wäre dann ein Sieg der oppositionellen Nea Dimokratia der wahrscheinlichste Ausgang. Griechenland hätte aber vorübergehend keine Regierung, die sich mit dem EuroKrisenfonds ESM, der EU und EZB sowie dem IWF abstimmen könnte. Und die Zeit dränge wie immer, denn im Juli stünden Rückzahlungen von gut 7 Mrd. Euro an. Würden sich beide Seiten erst wieder kurz vor einem Zahlungsausfall einigen?