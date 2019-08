Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Griechenlands neuer Premierminister Kyriakos Mitsotakis will keine Zeit verlieren, so die Analysten der Helaba.Im Jahr eins nach Beendigung des Hilfsprogramms setze die griechische Wirtschaft ihre langsame Erholung fort. Für 2019 rechnen die Analysten der Helaba mit einem Wirtschaftswachstum von rund 2%, ähnlich dem des Vorjahres. Wichtigster Wachstumstreiber sei der Tourismus gewesen, der auf ein Rekordjahr 2018 zurückblicke. Aufgrund der harten Konkurrenz durch die günstigeren Urlaubsziele Türkei und Nordafrika würden Wachstumsimpulse ab 2019 weniger vom Tourismus, sondern zunehmend von den Investitionen und dem privaten Konsum kommen. Im Gegensatz zu anderen ehemaligen europäischen Krisenstaaten sei es Griechenland nicht gelungen, bei den Einkommen das Vorkrisenniveau zu erreichen. Ende 2018 habe das reale Bruttoinlandsprodukt immer noch 25% unter dem Stand von 2008 gelegen. Die Sparauflagen würden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die griechische Wirtschaft ihr Potential nicht voll entfalten könne.Mitsotakis sehe sich den gleichen Herausforderungen gegenüber wie sein Amtsvorgänger. Die Arbeitslosigkeit sei seit 2013 zwar kontinuierlich gesunken, befinde sich jedoch mit knapp 20% nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Die Jugendarbeitslosigkeit liege sogar bei 35%. Kontraproduktiv seien die von der vorherigen Syriza-Regierung verabschiedeten Anhebungen des Mindestlohns gewesen, dessen Ausweitung auf jüngere Arbeitnehmer und die Änderungen bei den Tarifvereinbarungen. Der griechische Bankensektor sei alles andere als stabil. Die Zentralbank gebe den Anteil notleidender Kredite am Gesamtportfolio für September 2018 mit 44% an. Verschärft werde dies durch die schlechte Zahlungsmoral des Staates, der hohe Zahlungsrückstände gegenüber dem Privatsektor aufweise. Weitere Risiken würden die sinkende Bevölkerungszahl und das schwache Geschäftsumfeld bergen. Außerdem sei die Bevölkerung nach Jahren der Sparpolitik reformmüde. Sollte es Mitsotakis tatsächlich gelingen, mit seinen Vorhaben die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die fiskalpolitischen Sachzwänge einzuhalten, sei vielleicht sogar ein Entgegenkommen der Gläubiger bei den Haushaltszielen denkbar. (Ausgabe vom 08.08.2019) (09.08.2019/ac/a/m)