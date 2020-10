Börsenplätze Grenergy Renovables-Aktie:



Kurzprofil Grenergy Renovables S.A.:



Grenergy Renovables S.A. (ISIN: ES0105079000, WKN: A14WGE, Ticker-Symbol: 5GR) ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Vermarktung von Energierückgewinnungsanlagen beschäftigt. Grenergy Renovables entwickelt Projekte und einen unabhängigen Stromproduzenten (IPP), der erneuerbare Energie hauptsächlich durch photovoltaische Solaranlagen erzeugt. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grenergy Renovables-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Grenergy Renovables S.A. (ISIN: ES0105079000, WKN: A14WGE, Ticker-Symbol: 5GR) unter die Lupe.Das Projektieren und Betreiben von Solar- und Windparks sei ein lukratives Geschäft. Um die Klimaziele zu erreichen, führe an den Erneuerbaren Energien kein Weg vorbei - und das Angebot sei nach wie vor zu niedrig. An der Börse werde das honoriert, auch der AKTIONÄR Hot-Stock Grenergy Renovables lege deutlich zu. Der Titel habe ein starkes Kaufsignal generiert.Im Gegensatz zu den deutschen Rivalen wie Energiekontor oder ABO Wind würden bei Grenergy Solarparks den Löwenanteil des Portfolios ausmachen. 87 Prozent der Projekte seien Solarparks - die bearbeiteten Märkte Spanien und Lateinamerika würden sich hierfür perfekt eignen. Weitläufige Flächen und gute Wetterbedingungen würden Grenergy entgegenkommen. Durch die globalen Maßnahmen für weniger Luftverschmutzung und weniger Wolkenzug sollten die Anlagen künftig sogar noch effektiver arbeiten.Künftig wolle sich Grenergy dabei zum Komplettanbieter entwickeln. Seien bislang immer wieder kleinere Projekte verkauft worden, um neue Investitionen zu stemmen, solle künftig auch ein eigenes Portfolio an fertigen Parks aufgebaut werden. Dabei sei der Konzern bereits heute profitabel - von 2019 bis 2022 solle sich der Nettoertrag etwa vervierfachen.Bei Kursschwäche können Neueinsteiger bei der Grenergy Renovables-Aktie weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link