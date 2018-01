Quelle: Pexels



Die Verantwortung liegt allerdings nicht nur bei den Gamern, sie liegt insbesondere auch bei der Spieleindustrie, uns über Umweltthemen wie Recycling und globale Erwärmung zu unterrichten. Eine Reihe von Entwicklern hat diesbezüglich virtuelle Welten geschaffen, die Action, Abenteuer und Spaß in einen ökologischen Kontext bringen. Im Übrigen gibt es solche Spiele nicht nur für Kinder - auch für Erwachsene bietet der Markt eine große Auswahl spannender Öko-Games.



Wer aber glaubt, bei Green Gaming gehe es nur um Umweltschutz, der liegt falsch. Green Gaming ist zudem der Ansatz, einen bewussteren Umgang mit der Unterhaltungselektronik zu schaffen, sprich Suchtprävention. Das Online-Casino Mr. Green hat diese Leitkultur quasi im Firmennamen verankert und mit Green Gaming ein Programm für verantwortungsvolles Spielen ins Leben gerufen. So können sich bei Mr. Green Anwender Limits setzen, wie viel sie pro Tag oder pro Woche maximal einzahlen und verspielen können. Das hilft dabei, sowohl die Zeit und damit die Energiekosten im Auge zu behalten, als auch den Spaß zu maximieren und dabei Maß zu halten. Ein weiteres Instrument zum verantwortungsbewussten Spielen ist das Vorhersage-Tool von Mr. Green, mithilfe dessen das Risiko einer Spielsucht präzise eingeschätzt werden kann. Unter greengaming.com können sich Spieler anmelden und nach einer kurzen Selbstauskunft analysiert der Algorithmus selbständig das Spieleverhalten.



Spieler können viel tun, um im Sinne des Green Gaming zu handeln: Zeitfenster setzen und am Ende des Spielens den Stecker ziehen. In etwa die Hälfte aller Spieler lässt ihre Konsolen eigensteckt, wenn sie nicht benutzt werden. Das saugt Strom, auch wenn die Konsole ausgeschaltet ist. Auch Controller fressen Strom. Es hilft schon, Akkus zu verwenden, die nicht jede Woche ausgewechselt werden müssen. Auch durchgespielte Spiele sind noch etwas wert. Die meisten Einzelhandel kaufen alte Spiele an, wenn man ein neues Spiel kauft. Noch einfacher ist, die Spiele für PC, Xbox, Playstation, etc. einfach herunterzuladen, das spart auch an Verpackung. Zudem sind die Downloads in der Regel ohnehin billiger als der Kauf der Hard-Versionen. Mittlerweile lassen sich Videospiele auf diversen Plattformen auch ganz einfach mieten. Sobald man mit einem Spiel fertig ist, holt man sich ein neues. Und wenn der Computer oder die Konsole ausgedient haben, kann man diese auch ganz ökologisch recyclen. Denn: Nachhaltigkeit ist längst kein Modethema mehr. Es ist viel mehr ein Qualitätsmerkmal unserer Gesellschaft. (10.01.2018/ac/a/m)



