Die derzeitigen Investment-Vorteile von China A-Aktien lägen auf der Hand: Der Markt sei bisher von Privatanlegern dominiert, die Korrelation sei gering und die Liquidität bleibe hoch. Vor allem für institutionelle Anleger biete die hohe Liquidität den nötigen Spielraum, um unkompliziert beträchtliche Geldbeträge umsetzen können.



Drei Entwicklungen sprächen für das Alpha chinesischer Aktien. Erstens, die tiefe Einbindung des Landes in die globale Lieferkette: "Für uns bedeutet dies, dass China bei Innovationen entweder schnell aufholt oder führend ist. Die Dynamik zwischen China und dem Rest der Welt kann uns also helfen, viele profitable Ideen zu generieren," sage Jia Tan, Portfolio Manager, China Equity Long/Short, bei UBS-AM.



Zweitens, Chinas Eintritt in eine "neue Normalität": Dies bedeute eine beschleunigte industrielle Konsolidierung, bei der führende Unternehmen und ihre Konkurrenten sehr unterschiedlich abschneiden würden.



Und drittens die QFII- und RQFII-Reformen: Diese Reformen würden es ermöglichen, dass sich der Short-Borrow-Markt für A-Aktien weiterentwickle, sodass die Kapazität von Long-Short-Aktienstrategien deutlich zunehmen werde. Jia Tan ergänze: "Infolgedessen können wir als Relative-Value-Anleger von Informationsasymmetrien, Datenwissenschaft und unserem Verständnis der Branchen in China profitieren, um attraktive risikobereinigte Renditen mit geringer Korrelation zu anderen Anlageklassen und Fondsmanagern zu erzielen."







Globale Investoren sind in China noch unterinvestiert, so die Experten von UBS Asset Management."Dennoch sehen wir ein wachsendes Interesse von globalen Anlegern an chinesischen Aktien, denn vor allem China A-Aktien werden zu bedeutend, um sie zu ignorieren", sage Bin Shi, Head of China Equity bei UBS Asset Management. Der Aktienexperte füge hinzu: "Wir alle wissen, dass die chinesischen A-Aktien allmählich in die MSCI-Benchmarks aufgenommen werden. Wenn dies komplett abgeschlossen sein wird, werden chinesische Festlandaktien einen Anteil von fast 40 Prozent am EM-Index ausmachen. Auch deshalb gehen wir davon aus, dass China A Aktien langfristig eine eigene Anlageklasse bilden werden".