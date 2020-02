Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden für Deutschland mit dem aktuellen GfK-Konsumklimaindex sowie den Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe wichtige konjunkturelle Stimmungsindikatoren veröffentlicht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Besonders im Blickpunkt stünden dabei zwei zentrale Fragestellungen: Einerseits, ob für die deutsche Industrie - den wichtigsten Wirtschaftssektor in Deutschland - nach den enttäuschenden Daten im Dezember (-6,8 Prozent), Hoffnung auf eine Stabilisierung bestehe. Andererseits, ob der Konsum - angetrieben durch die niedrigen Zinsen - die deutsche Konjunktur weiterhin im positiven Bereich halten könne, nachdem das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im 4. Quartal 2019 auf die Nulllinie gefallen sei. Sowohl die Stimmungslage der Unternehmen als auch die der Konsumenten dürfte in den letzten Wochen unter der Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus gelitten haben. Auch dieser externe Schock treffe vor allem exportorientierte offene Volkswirtschaften wie Deutschland. Somit sei die Wahrscheinlichkeit eines negativen Wachstums im ersten Quartal 2020 deutlich gestiegen.



Wie lange die Aktienmärkte vor diesem Hintergrund ihre Rekordjagd fortsetzen könnten, sei fraglich. Die realwirtschaftliche Situation spiegele sich jedenfalls schon länger nicht mehr in den Kursen wider, dafür aber die allgemeine Alternativlosigkeit der Niedrigzinsen. (18.02.2020/ac/a/m)



