Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (21.11.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Grand City Properties-Aktie (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,00.Der Q3-Bericht habe eine starke operative Performance aufgewiesen, wobei alle Hauptkennzahlen ein hohes einstelliges Wachstum gezeigt hätten. Dank des Aufwärtspotenzials des Portfolios seien die Kaltmieteinnahmen um 8% J/J gestiegen. Dies habe zu einem Anstieg der Kaltmiete um 3,3% auf vergleichbarer Basis (like-for-like) geführt. Das wachsende Londoner Portfolio habe einen Anteil von 7% an den gesamten Wohnimmobilien in Q3 erreicht und sei ein wiederkehrendes Thema im Conference Call gewesen. Die Expansion in London sei damit für den Großteil des externen Q3-Wachstums verantwortlich gewesen. Darüber hinaus habe GCP in Q3 weitere nicht zum Kernbestand gehörende Objekte (9M/18: EUR 500 Mio.) im Rahmen des Cash-Recyclings veräußert. Das Management habe die Jahresprognose von FFOPS 1 (EUR 1,19) bestätigt. Aus Sicht des Analysten sollte die positive operative Entwicklung in den kommenden Quartalen anhalten, da das Unternehmen aus den London-Objekten Wert gewinne und seine deutschen Immobilien weiter optimiere.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bleibt bei seiner "buy"-Empfehlung für die Grand City Properties-Aktie. (Analyse vom 21.11.2018)Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:20,96 EUR +1,16% (21.11.2018, 11:06)