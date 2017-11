Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

18,779 EUR +0,42 % (20.11.2017, 16:26)



ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882



WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV



Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (20.11.2017/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Der Aktienanalyst von First Berlin, Ellis Acklin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Grand City Properties-Aktie (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) weiterhin zu kaufen.Der Neunmonatsbericht habe erneut die Fähigkeit von Grand City Properties gezeigt, seine Erträge zu steigern und Mehrwert mit einer Kombination von selektiven Akquisitionen und organischem Wachstum zu generieren. Die Mieteinnahmen und das FFO I seien J/J gestiegen, während die erneut starken Neubewertungen (Q3: EUR 213 Mio.) das NAV-Wachstum weiterhin angetrieben hätten. Dank eines Portfolios mit Mehrwertpotenzial und eines Netzwerkes, das zusätzliche selektive Akquisitionsmöglichkeiten biete, sei das Unternehmen aus Sicht des Analysten für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Die Aufnahme der Grand City Properties-Aktien in den MDAX-Index im September stelle einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, behält seine "buy"-Empfehlung für die Grand City Properties-Aktie und sein Kursziel von EUR 26 bei. (Analyse vom 20.11.2017)Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:18,76 EUR +0,59% (20.11.2017, 16:11)