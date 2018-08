Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:

59,00 EUR -1,17% (08.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

58,70 EUR -1,59% (08.08.2018, 18:53)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert die Grammer AG Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer-Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (08.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM).In Q2/18 habe Grammer einen Umsatz von 473,2 Mio. EUR (+5,2%) und ein EBIT von 21,5 Mio. EUR (+71,3%) bzw. eine Marge von 4,8% (VJ 2,8%) erzielt. Bereinigt um Währungseffekte von +2,1 Mio. EUR (VJ -3,8 Mio. EUR) sowie Sonderbelastungen aufgrund der Entwicklung der Aktionärsstruktur von -3,4 Mio. EUR (VJ -4,5 Mio. EUR) habe sich das operative Ergebnis auf 22,8 Mio. EUR (+9%) und die operative Marge auf 4,8% (VJ 4,6%) verbessert. Hervorzuheben sei dabei das Segment Seating Systems mit einer adj. Marge von 9,5% (VJ 7,7%). Das Segment Automotive hingegen habe mit einer adj. Marge von 3,5% (VJ 4,3%) wegen des Auslaufs von Produkten wie erwartet niedriger gelegen.Für das Gesamtjahr 2018 erwarte Grammer unverändert einen Umsatz von rund 1,85 Mrd. EUR bei einer adj. Marge von rund 5% (VJ 4,5%). Dabei verweise das Unternehmen auf Unsicherheiten vor allem durch die Einführung der neuen WLTP-Abgasnorm, welche sich durch niedrigere Abrufvolumina seitens der Hersteller negativ auswirken könnte.Kurz vor Ablauf des Übernahmeangebotes (06.08.) habe der chinesische Autozulieferers Ningbo Jifeng per 03.08. einen Anteil von 45,58% der Grammer-Aktien (einschließlich des vorher gehaltenen Anteils von 25,56%) gehalten. Damit liege der Bieter deutlich über dem Mindestannahmeziel von 36% +1 Aktie. So dürfte eine verlängerte Annahmefrist von 10.08. bis 23.08.18 eingeräumt werden.Daher passt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, das Kursziel auf den von Ningbo Jifeng gebotenen Übernahmepreis von 60 EUR (alt: 65) an und hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Halteempfehlung fest. Hauptrisiko für das Rating der Analysten sei dabei das Scheitern der Übernahme z.B. durch eine fehlende Genehmigung seitens der Behörden. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Grammer-Aktie: