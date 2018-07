Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

59,35 EUR +0,34% (26.07.2018, 09:29)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert die Grammer AG Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer-Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (26.07.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grammer: Komplettübernahme durch Ningbo Jifeng geht in die heiße Phase – AktienanalyseBei der geplanten Komplettübernahme von Grammer (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) durch Ningbo Jifeng geht es allmählich in die heiße Phase, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zur Erinnerung: Der chinesische Großaktionär habe 60 Euro je Aktie geboten und die Übernahme unter die Bedingung einer Annahmequote von 50 Prozent der Stimmrechte plus eine Aktie gestellt. Anfänglich sei die Offerte auf wenig Gegenliebe gestoßen. Drei Wochen nach Beginn der Annahmefrist hätten so wenige Aktionäre ihre Anteilscheine angedient, dass die Übernahme zu scheitern gedroht habe.Um die Übernahme doch noch zum Erfolg zu bringen, habe Ningbo Jifeng die Quote daher auf 36 Prozent plus eine Aktie gesenkt. Zudem sei die Annahmefrist um zwei Wochen, bis zum 6. August, verlängert worden. Diese Aktion habe den gewünschten Erfolg: Laut der neuesten "Wasserstandsmeldung" gebracht, die am 23. Juli veröffentlicht worden sei, seien Ningbo Jifeng bis dato 1.529.754 Grammer-Aktien angedient worden. Inklusive der bereits vor Start der Übernahmeofferte gehaltenen Papiere könnten die Chinesen nun 38,71 Prozent der Stimmrechte auf sich vereinen. Damit sei die Mindestannahmequote von 36 Prozent plus eine Aktie erreicht.Nach wie vor ist unklar, was der zweite Großaktionär Hastor mit seinem gut 19-prozentigen Paket machen wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2018)Börsenplätze Grammer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:59,25 EUR +0,42% (26.07.2018, 10:13)