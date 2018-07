Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

60,10 EUR +0,33% (05.07.2018, 11:51)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert die Grammer AG Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieurkomponenten und Bediensysteme für die Automobilindustrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.



Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer-Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (05.07.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktie: Höhere Offerte erwartet - AktienanalyseIm Zuge des schwachen Gesamtmarkts ist die Grammer-Aktie (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM) inzwischen knapp unter die gebotenen 60 Euro je Aktie gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grammer-Großaktionär Ningbo Jifeng habe im Mai angekündigt, den Autozulieferer komplett schlucken zu wollen. Der umstrittene Investor Hastor wiederum, der mit rund 19 Prozent an Grammer beteiligt sei, lehne das Übernahmeangebot ab und fordere deutlich mehr - "mindestens 85 Euro". Jedoch gehe aus den Angebotsunterlagen hervor, dass Ningbo Jifeng nicht mehr springen lassen wolle. Zudem solle Grammer an der Börse notiert bleiben.Die geplante Übernahme solle schon bis Ende des dritten Quartals durchgezogen werden. Die Angebotsfrist ende am 23. Juli. Die Mindestannahmequote liege bei 50 Prozent plus einer Aktie. Unterdessen habe Vorstandschef Hartmut Müller auf der Hauptversammlung um Vertrauen für Ningbo Jifeng geworben. Die Chinesen hätten Grammer zugesichert, die unternehmerische Eigenständigkeit, die Standorte und die 15.000 Arbeitsplätze zu erhalten. Müller erhoffe sich von Ningbo Jifeng die Sicherung der Wachstumsstrategie und der Kundenbeziehungen.In Erwartung einer höheren Offerte sei die Grammer-Aktie zwischenzeitlich bis auf mehr als 68 Euro geklettert. Doch die Hoffnungen hätten sich bislang nicht erfüllt. Anleger sollten aber noch nicht aufgeben. In der ersten Woche seien nur 1.989 Grammer-Aktien angedient worden. Sollte Ningbo Jifeng die Mindestannahmequote verfehlen, sei mehr drin. (Ausgabe 26/2018)Börsenplätze Grammer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:60,15 EUR +0,25% (05.07.2018, 12:07)