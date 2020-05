Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

82,82 EUR -1,40% (19.05.2020, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

82,89 EUR -1,09% (19.05.2020, 14:49)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.05.2020/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Google-Nachfrage für "Wirecard-Aktien" auf Allzeithoch - AktiennewsSeit Dezember 2019 erhöhte sich die Google-Nachfrage für Wirecard-Aktien (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) um bis zu 284 Prozent, so die Experten von Kryptoszene.de.Noch nie hätten so viele Menschen nach den Wertpapieren des DAX-Konzerns gesucht als im Mai 2020. Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.Von allen im wichtigsten deutschen Aktienindex gelisteten Wertpapieren würden die Zugewinne in einem 10-Jahres-Rückblick bei Wirecard am stärksten ausfallen. Unterdessen zeige die Infografik, dass Aktionäre Ausschläge in beide Richtungen durchleben würden. Während der Volatilitätsindex der DAX-Unternehmen durchschnittlich auf 33 rangiere, betrage dieser bei Wirecard 105. Die Volatilität von Wirecard übersteige das Mittel um 218 Prozent.Ferner werde ein hoher Anteil derer deutlich, die auf sinkende Kurse spekulieren würden. Hedgefonds würden massiv hierauf setzen - so betrage der Anteil an Leerverkäufern am Gesamtbestand der frei verfügbaren Wirecard-Aktien 10,67 Prozent.Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:https://kryptoszene.de/wirecard-aktien-nachfrage-auf-allzeit-hoch-anstieg-von-284-prozent/