Wien (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn 2018 bewegte sich der Goldpreis anfangs seitwärts in einer sehr engen Bandbreite um USD 1.330/Unze, kam dann aber im zweiten (und auch noch im dritten) Quartal gleich von mehreren Seiten unter Druck: Einerseits wertete der USD von Mitte April bis Mitte Mai gegenüber den meisten Währungen stark auf, andererseits tendierten auch US-Leitzinserwartungen bis zum Spätsommer nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Beides schade historisch tendenziell dem Goldpreis, auch wenn der Zusammenhang nicht immer 1:1 sei. Der Goldpreis (in USD) sei parallel dazu von rund USD 1.350 auf unter USD 1.200 im August gefallen. Die spekulative Stimmung der Investoren betreffend Gold habe zu dem Zeitpunkt aber ein historisches Extrem erreicht, was Raum für eine Gegenbewegung geschaffen habe. Der Goldpreis gemessen in USD habe sich entsprechend in Q4 wieder etwas erholen können, unterstützt durch die Bodenbildung beim USD und das Auspreisen weiterer US-Zinsanhebungen durch den Markt gegen Ende 2018. In EUR gerechnet habe sich der Goldpreis 2018 die meiste Zeit in einem recht engen Band zwischen EUR 1.100 und EUR 1.050 bewegt. Nur im September sei er kurzfristig unter EUR 1.020 gefallen, notiere inzwischen mit rund EUR 1.100 aber wieder am oberen Rand dieser Bandbreite und damit praktisch unverändert zum Jahresbeginn. (Ausgabe vom 20.12.2018) (03.01.2019/ac/a/m)



