Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet schwach in die neue Handelswoche, kann aber zum Start des nordamerikanischen Handels zumindest einen Teil der Verluste wieder wettmachen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Märkte würden nach Liquidität dürsten und 2021 werde nicht das Jahr sein, in dem dieser Durst nachlasse, würden die Analysten von Wells Fargo schreiben. In einem solchen Umfeld würden sich die Edelmetalle weiter gut entwickeln. Die Analysten würden gleichwohl eine gute wirtschaftliche Erholung sehen, da sich die Welt mehr und mehr auf den Impfstoff gegen das Covid-19-Virus einstelle. Wells Fargo rechnet damit, dass sich die Wirtschaft weltweit um 5,2 Prozent im kommenden Jahr erholen wird. Und trotz dieser Erholung der Weltwirtschaft sehe die US-Bank noch reichlich Spielraum für die Edelmetalle. Sie rechne damit, dass der Goldpreis Ende des kommenden Jahres auf 2.100 bis 2.200 Dollar steigen könne. "Es wird noch jede Menge Geld gedruckt und das ist gut für Gold und Silber", sage Analyst John LaForge. Doch Gold und Silber würden seiner Ansicht nach nicht nur von der Notenbankpolitik getrieben. Nach Ansicht von LaForge sei 2020 ein neuer Rohstoff-Superzyklus gestartet und der werde auch die Nachfrage nach Gold weitertreiben. Neben Gold und Silber sei der Analyst auch bullish für Kupfer und Öl und sehe den Ölpreis auf 60 Dollar je Barrel steigen.Dem sei wenig hinzuzufügen. Die Industriemetallen seien in einem Bullenmarkt angekommen. Und das sei typisch für eine spätzyklische konjunkturelle Erholungsphase. Auch Öl habe sich deutlich erholt und dürfte noch reichlich Spielraum nach oben haben. 60 Dollar ist auch nach Ansicht des AKTIONÄRs nicht zu hoch gegriffen. Gold und Silber dürften am Ende der Korrektur stehen, die bereits im August begonnen habe und eine neue Aufwärtsbewegung starten, die in den Bereich von 2.200 bis 2.300 Dollar führen sollte. (14.12.2020/ac/a/m)